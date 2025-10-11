Storseger för Vita Hästen J20 borta mot Tranås

Seger för Vita Hästen J20 med 8–2 mot Tranås

Vita Hästen J20:s femte seger på de senaste fem matcherna

Milo Lennartsson avgjorde för Vita Hästen J20

Vita Hästen J20 hade en riktig målfest när man besegrade Tranås borta i Tranås Arena i U20 division 1 C syd herr. Vita Hästen J20 vann med hela 8–2 (2–1, 4–1, 2–0).

Vita Hästen J20:s tränare Victor Sebö tyckte till om matchen:

– Vi åker hit och möter ett tufft Tranås, de är alltid svårt att möta de där nere men efter några dåliga utvisningar i första perioden så tar vi tag i taktpinnen och börjar spela vårt spel. Vi sätter hög press och varierat anfallsspel som gör att vi kan vinna den här matchen väldigt komfortabelt till slut.

Därmed har Vita Hästen J20 vunnit fem matcher i rad i U20 division 1 C syd herr.

Dalen nästa för Vita Hästen J20

Vita Hästen J20 startade matchen bäst. Laget gick upp till en 0–2-ledning genom mål av Elliot Fäldt och Jakob Holgersson innan Tranås svarade och gjorde 2–1 genom Gustav Roth. Vita Hästen J20 tog kommandot i andra perioden. Laget gjorde 1–3 efter 2.10 genom Milo Lennartsson och gick upp till 1–4 innan Tranås svarade.

Innan perioden var över hade Vita Hästen J20 ryckt åt sig ledningen med 6–2. Vita Hästen J20 fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 8–2. Målen i sista perioden gjordes av Milo Lennartsson och Emil Aldén.

Vita Hästen J20:s Elliot Fäldt stod för fem poäng, varav ett mål, Milo Lennartsson gjorde två mål och spelade fram till ett mål, Tristan Johansen gjorde två mål och ett assist och Albert Stierndahl hade tre assists.

Tranås har nu sex poäng efter fyra spelade matcher medan Vita Hästen J20 har 15 poäng efter fem matcher.

Lagen spelar mot varandra igen den 15 november i Himmelstalundshallen.

Nästa gång lagen spelar i serien är tisdag 14 oktober. Då möter Tranås Mighty Ravens i Stångebro Ishall 19.00. Vita Hästen J20 tar sig an Dalen hemma 19.40.

Tranås–Vita Hästen J20 2–8 (1–2, 1–4, 0–2)

U20 division 1 C syd herr, Tranås Arena

Första perioden: 0–1 (10.09) Elliot Fäldt (Albert Stierndahl), 0–2 (11.50) Jakob Holgersson (Liam Eneman, Elliot Fäldt), 1–2 (16.00) Gustav Roth (Liam Dufva, Malte Palm).

Andra perioden: 1–3 (22.10) Milo Lennartsson, 1–4 (23.17) Tristan Johansen (Albert Stierndahl), 2–4 (24.57) Elliot Rehnqvist (Liam Dufva), 2–5 (30.18) Filip Törnström (Elliot Fäldt, Tristan Johansen), 2–6 (34.29) Tristan Johansen (Elliot Fäldt, Albert Stierndahl).

Tredje perioden: 2–7 (41.18) Emil Aldén (Milo Lennartsson, Eliam Heine-Hällborn), 2–8 (50.06) Milo Lennartsson (Elliot Fäldt, Melvin Mörlin).

Nästa match:

Tranås: Linköpings Mighty Ravens, borta, 14 oktober

Vita Hästen J20: HC Dalen, hemma, 14 oktober