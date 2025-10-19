Storseger för Viking HC J18 borta mot Arvika/Charlottenberg/Forshaga

Viking HC J18 segrade – 7–1 mot Arvika/Charlottenberg/Forshaga

Viking HC J18:s Wiggo Hammarström tremålsskytt

Oliver Öberg gjorde målet för Arvika/Charlottenberg/Forshaga

Viking HC J18 hade en riktig målfest när man besegrade Arvika/Charlottenberg/Forshaga borta i Sparbanken Arena i U18 division 1 västra D herr. Viking HC J18 vann med hela 7–1 (1–1, 2–0, 4–0).

Wiggo Hammarström med tre mål för Viking HC J18

Första perioden var jämn. Arvika/Charlottenberg/Forshaga inledde bäst och tog ledningen tidigt genom Oliver Öberg efter 2.43, men Viking HC J18 kvitterade genom Didrik Davidsson efter 17.37. I andra perioden var det Viking HC J18 som dominerade och gick från 1–1 till 1–3 genom två snabba mål i slutet av perioden av Wiggo Hammarström och Karl Haaster. Viking HC J18 fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 7–1. Målen i sista perioden gjordes av Wiggo Hammarström, som gjorde två mål, och Lucas Thunström, som gjorde två mål.

Wiggo Hammarström gjorde tre mål för Viking HC J18.

Lagen möts på nytt i Valhall den 30 november.

I nästa omgång har Arvika/Charlottenberg/Forshaga Grums IK 2 borta i Billerudhallen, fredag 24 oktober 20.00. Viking HC J18 spelar hemma mot Grums IK 2 söndag 26 oktober 14.00.

Arvika/Charlottenberg/Forshaga–Viking HC J18 1–7 (1–1, 0–2, 0–4)

U18 division 1 västra D herr, Sparbanken Arena

Första perioden: 1–0 (2.43) Oliver Öberg (Wilton Martinsson), 1–1 (17.37) Didrik Davidsson.

Andra perioden: 1–2 (33.43) Wiggo Hammarström (Lucas Jägerung), 1–3 (34.00) Karl Haaster (Didrik Davidsson, Anton Ballester).

Tredje perioden: 1–4 (49.55) Lucas Thunström (Hugo Sjöde, David Wigh-Dahlgren), 1–5 (54.44) Wiggo Hammarström (Max Lönn), 1–6 (56.43) Lucas Thunström, 1–7 (58.13) Wiggo Hammarström (David Wigh-Dahlgren, Max Lönn).

Nästa match:

Arvika/Charlottenberg/Forshaga: Grums IK:2, borta, 24 oktober

Viking HC J18: Grums IK:2, hemma, 26 oktober