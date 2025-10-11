Storseger för Värnamo borta mot Lenhovda

Värnamo vann med 11–2 mot Lenhovda

Axel Lageskog med fyra mål för Värnamo

Isak Sjöqvist avgjorde för Värnamo

Värnamo hade en riktig målfest när man besegrade Lenhovda borta i Elitfönster Arena i U20 division 1 D syd herr. Värnamo vann med hela 11–2 (1–1, 6–0, 4–1).

Axel Lageskog var den stora snackisen, som stod för hela fyra mål för Värnamo.

I och med detta har Lenhovda sex förluster i rad.

Första perioden var jämn. Lenhovda inledde bäst och tog ledningen genom Theo Widehall efter 9.21, men Värnamo kvitterade genom Leo Fransson efter 16.50. I andra perioden var det Värnamo som spelade bäst och gick från 1–1 till 1–7 genom tre mål av Axel Lageskog, ett mål av Leo Fransson, ett mål av Isak Sjöqvist och ett mål av Max Käll. Värnamo hade övertaget även i tredje perioden som laget vann klart och matchen med 11–2.

Lenhovda har fem förluster och 12–63 i målskillnad på de senaste fem matcherna.

Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, Lenhovda på nionde och sista plats och Värnamo på sjunde plats.

Lagen möts igen 15 november i Axelent Arena.

Lenhovda tar sig an Rydaholm i nästa match borta tisdag 14 oktober 19.10. Värnamo möter samma dag 19.40 Boro/Vetlanda hemma.

Lenhovda–Värnamo 2–11 (1–1, 0–6, 1–4)

U20 division 1 D syd herr, Elitfönster Arena

Första perioden: 1–0 (9.21) Theo Widehall (André Gillsjö), 1–1 (16.50) Leo Fransson (Emil Hansson, Axel Ahlqvist).

Andra perioden: 1–2 (26.20) Axel Lageskog (Adam Green, Hugo Ljungskog), 1–3 (28.25) Isak Sjöqvist (Emil Hansson, Adam Green), 1–4 (29.28) Max Käll (Axel Lageskog, Folke Carlsnäs), 1–5 (32.10) Axel Lageskog (Max Käll, Lukas Nielsen), 1–6 (35.17) Axel Lageskog (Hugo Ljungskog), 1–7 (39.43) Leo Fransson (Lucas Klasson).

Tredje perioden: 1–8 (43.25) Axel Lageskog (Lukas Nielsen, Hugo Ljungskog), 2–8 (46.58) Mack Olivier (Pim Peters), 2–9 (53.27) Max Käll (Adam Green), 2–10 (54.10) Leo Fransson (Lucas Klasson, Carl Ingvarsson), 2–11 (55.01) Adam Green (Isac Gustavsson, Noel Wärnelöv).

Nästa match:

Lenhovda: Rydaholms SK, borta, 14 oktober

Värnamo: Boro Vetlanda HC, hemma, 14 oktober