Storseger för Tyringe borta mot Frosta Hockey/Åstorp IK U20

Tyringe segrade – 12–2 mot Frosta Hockey/Åstorp IK U20

Jonatan Antonsson gjorde tre mål för Tyringe

Tionde förlusten i följd för Frosta Hockey/Åstorp IK U20

Tyringe hade en riktig målfest när man besegrade Frosta Hockey/Åstorp IK U20 borta i Höörs Ishall i U20 division 1 E syd herr. Tyringe vann med hela 12–2 (4–0, 3–1, 5–1).

Resultatet innebär att Frosta Hockey/Åstorp IK U20 nu har tio förluster i rad.

Tyringes Jonatan Antonsson tremålsskytt

Jonatan Antonsson gjorde tre mål, övriga mål för bortalaget gjordes av Oscar Thurn 2, Corneliuz Andersson, Gustav Hjärner, Sam Jakobsson, Alvin Karlsson, Albin Kleborg, Hugo Kroon och Ebbe Olsson, målen för Frosta Hockey/Åstorp IK U20 gjordes av Mattias Eliasson och Oliver Wikström.

Frosta Hockey/Åstorp IK U20 har fem förluster och 5–67 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Tyringe har tre vinster och två förluster och 35–14 i målskillnad.

Det här betyder att Frosta Hockey/Åstorp IK U20 ligger kvar på åttonde och sista plats i tabellen och Tyringe på femte plats.

Lagens första möte för säsongen vann Tyringe SoSS med 12–2.

Frosta Hockey/Åstorp IK U20 tar sig an KRIF Hockey J20 i nästa match borta tisdag 4 november 19.30. Tyringe möter Mörrums GoIS U20 hemma lördag 8 november 14.00.