Storseger för Tyresö Hanviken J20 hemma mot IK Göta

Tyresö Hanviken J20 segrade – 9–1 mot IK Göta

Mathias Frantz tremålsskytt för Tyresö Hanviken J20

Andra raka segern för Tyresö Hanviken J20

Tyresö Hanviken J20 hade en riktig målfest när man besegrade IK Göta hemma i Tyresö Ishall i U20 region öst herr. Tyresö Hanviken J20 vann med hela 9–1 (0–0, 3–0, 6–1).

Mathias Frantz med tre mål för Tyresö Hanviken J20

Den första perioden slutade 0–0. Tyresö Hanviken J20 stod för tre raka mål i andra perioden när laget gick upp till till 3–0. Tyresö Hanviken J20 var vassast i tredje perioden. Laget vann perioden klart och matchen med 9–1.

Mathias Frantz gjorde tre mål för Tyresö Hanviken J20 och två målgivande passningar och Gustaf Bredin hade tre assists.

I tabellen innebär det här att Tyresö Hanviken J20 nu ligger på tredje plats. IK Göta är på åttonde plats.

När lagen möttes senast vann Tyresö Hanviken Hockey med 5–3.

I nästa match möter Tyresö Hanviken J20 Huddinge borta på lördag 1 november 17.30. IK Göta möter Enköping måndag 3 november 19.40 borta.

Tyresö Hanviken J20–IK Göta 9–1 (0–0, 3–0, 6–1)

U20 region öst herr, Tyresö Ishall

Andra perioden: 1–0 (22.20) Mathias Frantz (Tim Rillver, Lukas Grzymek), 2–0 (27.23) Mathias Frantz (Gustaf Bredin, Arvid Blom), 3–0 (35.22) Tim Rillver (Edvin Hurtig, Aron Ahnlund).

Tredje perioden: 3–1 (41.16) Jakob Onval (William Ekström, Yehor Trypolskyi), 4–1 (46.52) Liam Enersen Tysk (Gustaf Bredin, Mathias Frantz), 5–1 (53.32) Albin Carlsson (Gustaf Bredin, Mathias Frantz), 6–1 (53.49) Anton Skoogh (Max Klingström), 7–1 (57.14) Edvin Hurtig (Anton Skoogh), 8–1 (58.24) Mathias Frantz (Aron Ahnlund, William Due-Boje), 9–1 (59.58) Albin Carlsson (Max Klingström, Kevin Eklund).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Tyresö Hanviken J20: 3-2-0

IK Göta: 0-0-5

Nästa match:

Tyresö Hanviken J20: Huddinge IK, borta, 1 november

IK Göta: Enköpings SK HK, borta, 3 november