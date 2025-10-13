Storseger för Tyresö Hanviken J20 borta mot Vallentuna

Seger för Tyresö Hanviken J20 med 11–4 mot Vallentuna

Tyresö Hanviken J20:s femte seger på de senaste sex matcherna

Albin Carlsson gjorde fyra mål för Tyresö Hanviken J20

Tyresö Hanviken J20 hade en riktig målfest när man besegrade Vallentuna borta i Vallentuna Ishall i U20 region öst herr. Tyresö Hanviken J20 vann med hela 11–4 (2–0, 5–2, 4–2).

Det blev ett riktigt målfyrverkeri för Tyresö Hanviken J20:s Albin Carlsson, som stod för hela fyra mål i matchen.

Därmed har Tyresö Hanviken J20 vunnit fyra matcher i rad i U20 region öst herr.

William Due-Boje blev matchvinnare

Tyresö Hanviken J20 dominerade i första perioden som laget vann med 2–0.

Bortalaget var starkast i även i andra perioden. Laget vann perioden med 2–5 och ställningen efter två perioder var 2–7.

Tyresö Hanviken J20 startade också tredje perioden bäst. Laget gick upp till en 2–8-ledning. Vallentuna gjorde därefter 3–8.

Därefter var det dock Tyresö Hanviken J20 som drog ifrån igen. Laget gjorde tre mål på fem minuter till 3–11. Vallentuna hann få in en reducering till och slutresultatet blev 4–11.

I tabellen innebär det här att Tyresö Hanviken J20 nu ligger på andra plats. Vallentuna är på nionde plats. Tyresö Hanviken J20 var åtta i tabellen för 24 dagar sedan, men har fått ett lyft.

Lagen möts igen 17 november i Tyresö Ishall.

I nästa match, lördag 18 oktober möter Vallentuna Sollentuna borta 12.30 medan Tyresö Hanviken J20 spelar hemma mot Flemingsberg 17.30.

Vallentuna–Tyresö Hanviken J20 4–11 (0–2, 2–5, 2–4)

U20 region öst herr, Vallentuna Ishall

Första perioden: 0–1 (11.46) Albin Carlsson (Leonard Magnusson, William Due-Boje), 0–2 (14.44) Albin Carlsson (Gustaf Bredin, Leonard Magnusson).

Andra perioden: 0–3 (25.29) Albin Carlsson (Leonard Magnusson, Mathias Frantz), 1–3 (25.34) Elis Hamberg, 1–4 (26.09) Gustaf Bredin (Albin Carlsson, Leonard Magnusson), 1–5 (27.25) William Due-Boje (Kevin Eklund), 2–5 (29.24) Charlie Bergqvist (Rune Af Sandberg, Adam Mihalik), 2–6 (33.41) Arvid Blom (Leonard Magnusson, Gustaf Bredin), 2–7 (38.15) Aron Ahnlund (Tim Rillver, Liam Enersen Tysk).

Tredje perioden: 2–8 (42.13) Albin Carlsson (Leonard Magnusson, Gustaf Bredin), 3–8 (46.41) Viggo Ahlqvist (Roman Morillas), 3–9 (49.29) Leonard Magnusson (Albin Englund, Gustaf Bredin), 3–10 (52.32) Liam Schenk (Liam Enersen Tysk, Sebastian Einarsson), 3–11 (55.21) Mathias Frantz (Arvid Blom, Tim Rillver), 4–11 (56.06) Gustavs Licis-Licitis.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Vallentuna: 2-0-3

Tyresö Hanviken J20: 4-0-1

Nästa match:

Vallentuna: Sollentuna HC, borta, 18 oktober

Tyresö Hanviken J20: Flemingsbergs IK, hemma, 18 oktober