Storseger för Tumba hemma mot Trångsund

Tumba segrade – 6–0 mot Trångsund

Acke Kajova avgjorde för Tumba

Tredje raka segern för Tumba

Tumba hade en riktig målfest när man besegrade Trångsund hemma i Ishuset i U20 allettan östra. Tumba vann med hela 6–0 (1–0, 1–0, 4–0).

Tumba–Trångsund – mål för mål

Acke Kajova gjorde 1–0 till Tumba efter bara 3.51 assisterad av Pelle Bäckström och Jakub Staszel.

Efter 14.31 i andra perioden nätade Pelle Bäckström framspelad av Acke Kajova och Max Linder och gjorde 2–0.

Tumba fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 6–0. Målen i sista perioden gjordes av Gustav Wormbs, Theo Ivarsson, Jakub Staszel och Liam Westergren.

Gustav Wormbs och Pelle Bäckström gjorde ett mål och två assist var för Tumba.

För tabellens utseende betyder det här att Tumba ligger på sjätte plats medan Trångsund har niondeplatsen.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har IFK Tumba IK vunnit.

I nästa match möter Tumba Järna borta på fredag 16 januari 19.30. Trångsund möter Vallentuna lördag 17 januari 10.40 borta.

Tumba–Trångsund 6–0 (1–0, 1–0, 4–0)

U20 allettan östra, Ishuset

Första perioden: 1–0 (3.51) Acke Kajova (Pelle Bäckström, Jakub Staszel).

Andra perioden: 2–0 (34.31) Pelle Bäckström (Acke Kajova, Max Linder).

Tredje perioden: 3–0 (42.16) Gustav Wormbs (Jakub Staszel), 4–0 (52.59) Jakub Staszel (Gustav Wormbs, Filip Rosengren), 5–0 (58.38) Liam Westergren (Gustav Wormbs, Theo Ivarsson), 6–0 (59.38) Theo Ivarsson (Pelle Bäckström, Liam Westergren).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Tumba: 3-0-2

Trångsund: 2-0-3

Nästa match:

Tumba: Järna SK, borta, 16 januari 19.30

Trångsund: Vallentuna Hockey, borta, 17 januari 10.40