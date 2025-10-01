Storseger för Tumba borta mot Järna

Seger för Tumba med 8–0 mot Järna

Max Karell Söderman avgjorde för Tumba

Andra raka nederlaget för Järna

Tumba hade en riktig målfest när man besegrade Järna borta i Järna Ishall i U18 allettan östra herr. Tumba vann med hela 8–0 (1–0, 4–0, 3–0).

Det här var första segern för Tumba, efter förlust med 4–5 mot Enköping i premiären.

Järna–Tumba – mål för mål

Tumba tog ledningen efter 14.29, genom Max Karell Söderman på pass av Acke Kajova. Även i andra perioden var Tumba starkast och gick från 0–1 till 0–5 genom två mål av Stephan Shestopalov, ett mål av Theo Ivarsson och ett mål av Yoshi Laurin. Tumba fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 8–0. Målen i sista perioden gjordes av Max Mälarberg, Yoshi Laurin och Cosmo Tiringer.

Tumbas Acke Kajova hade tre assists och Yoshi Laurin stod för tre poäng, varav två mål.

Den 13 november möts lagen återigen, då i Ishuset.

I nästa omgång har Järna Lidingö Vikings HC U18 borta i Exakt Arena, lördag 4 oktober 16.30. Tumba spelar hemma mot Väsby söndag 5 oktober 13.15.

Järna–Tumba 0–8 (0–1, 0–4, 0–3)

U18 allettan östra herr, Järna Ishall

Första perioden: 0–1 (14.29) Max Karell Söderman (Acke Kajova).

Andra perioden: 0–2 (28.49) Yoshi Laurin (Acke Kajova), 0–3 (31.29) Stephan Shestopalov (Max Karell Söderman, Acke Kajova), 0–4 (33.27) Theo Ivarsson (Elias Holger, Max Mälarberg), 0–5 (34.11) Stephan Shestopalov (Simon Lind).

Tredje perioden: 0–6 (43.00) Max Mälarberg (Yoshi Laurin, Simon Lind), 0–7 (56.02) Yoshi Laurin, 0–8 (58.13) Cosmo Tiringer (Theo Ivarsson, Viktor Ollila).

Nästa match:

Järna: Lidingö Vikings HC, borta, 4 oktober

Tumba: Väsby IK HK, hemma, 5 oktober