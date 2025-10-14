Storseger för Tranås borta mot Mighty Ravens

Tranås-seger med 10–3 mot Mighty Ravens

Daniel Chamoun gjorde tre mål för Tranås

Melvin Svensson matchvinnare för Tranås

Tranås hade en riktig målfest när man besegrade Mighty Ravens borta i Stångebro Ishall i U20 division 1 C syd herr. Tranås vann med hela 10–3 (1–1, 5–1, 4–1).

Resultatet innebär att Mighty Ravens nu har sex förluster i rad.

Daniel Chamoun gjorde tre mål, övriga mål för bortalaget gjordes av Liam Dufva 2, Malte Palm 2, Elias Bodin, Elliot Rehnqvist och Melvin Svensson, målen för Mighty Ravens gjordes av Emil Fejes, Anton Gyllenhammar och Filip Jacobsson.

Mighty Ravens har fem förluster och 9–59 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Tranås har tre vinster och två förluster och 28–22 i målskillnad.

Mighty Ravens stannar därmed på åttonde och sista plats och Tranås på femte plats, i tabellen.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 18 november i Tranås Arena.

I nästa match, lördag 18 oktober möter Mighty Ravens Guts/Valdemarsvik borta i Arena Grosvad 16.00 medan Tranås spelar hemma mot Nässjö 15.10.

Mighty Ravens–Tranås 3–10 (1–1, 1–5, 1–4)

U20 division 1 C syd herr, Stångebro Ishall

Första perioden: 1–0 (0.15) Anton Gyllenhammar (Arvid Evernäs, Hugo Ahlenbäck), 1–1 (0.34) Daniel Chamoun (Elliot Rehnqvist, Algot Carlsson).

Andra perioden: 1–2 (20.56) Liam Dufva, 1–3 (28.13) Daniel Chamoun (Liam Dufva, Gustav Roth), 1–4 (32.39) Melvin Svensson (Liam Dufva, Hugo Johansson), 2–4 (33.53) Filip Jacobsson (Anton Gyllenhammar, Arvid Evernäs), 2–5 (38.49) Elias Bodin (Daniel Chamoun, Bobo Jibhammar), 2–6 (39.13) Malte Palm (Sixten Jonsson, Axel Wigren).

Tredje perioden: 3–6 (42.10) Emil Fejes (Isac Tolf, Arvid Benegård Sjösten), 3–7 (48.28) Elliot Rehnqvist (Algot Carlsson, Daniel Chamoun), 3–8 (51.10) Daniel Chamoun (Rasmus Argus Lago, Algot Carlsson), 3–9 (53.52) Malte Palm (Algot Carlsson, Elliot Rehnqvist), 3–10 (57.51) Liam Dufva.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Mighty Ravens: 0-0-5

Tranås: 3-0-2

Nästa match:

Mighty Ravens: IK Guts/Valdemarsviks IF, borta, 18 oktober

Tranås: Nässjö HC, hemma, 18 oktober