Storseger för Tingsryds AIF J20 hemma mot Lenhovda

Seger för Tingsryds AIF J20 med 10–2 mot Lenhovda

Edvin Degler avgjorde för Tingsryds AIF J20

Lenhovdas nionde raka förlust

Tingsryds AIF J20 hade en riktig målfest när man besegrade Lenhovda hemma i Dackehallen i U20 division 1 D syd herr. Tingsryds AIF J20 vann med hela 10–2 (5–1, 2–1, 3–0).

Det här var Tingsryds AIF J20:s första nolla den här säsongen.

Tingsryds AIF J20–Lenhovda – mål för mål

Tingsryds AIF J20 hade övertaget i första perioden. Laget inledde målskyttet efter 5.42 genom Albin Nordström och gick upp till 2–0. Lenhovda kom tillbaka och reducerade.

Innan perioden var över hade Tingsryds AIF J20 dock ryckt åt sig ledningen med 5–1. Även i andra perioden var det hemmalaget som var starkast. Laget vann perioden med 2–1 och ställningen efter två perioder var 7–2.

Tingsryds AIF J20 fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 10–2. Målen i sista perioden gjordes av Lukas Mejrud, som gjorde två mål, och Oscar Gustafsson.

Tingsryds AIF J20:s Jack Johansson stod för två mål och ett assist.

Säsongens första möte lagen emellan vann Tingsryds AIF Utv. med 9–7.

Tingsryds AIF J20 tar sig an Rydaholm i nästa match hemma tisdag 4 november 19.15. Lenhovda möter samma dag 19.30 Boro/Vetlanda hemma.

Tingsryds AIF J20–Lenhovda 10–2 (5–1, 2–1, 3–0)

U20 division 1 D syd herr, Dackehallen

Första perioden: 1–0 (5.42) Albin Nordström, 2–0 (7.14) Nils Carlén (Axel Loeb), 2–1 (10.00) Lowe Karlsson (Mack Olivier), 3–1 (13.40) Edvin Degler (Axel Loeb, Albin Nordström), 4–1 (13.58) Sixten Panke (Isac Johansson), 5–1 (14.16) Jack Johansson (Sigge Karlsson, Oscar Gustafsson).

Andra perioden: 6–1 (30.29) Kiet Pothaven (Alfred Carlsson), 6–2 (31.28) Mack Olivier (Axel Klaésson), 7–2 (37.42) Jack Johansson (Sixten Panke).

Tredje perioden: 8–2 (43.37) Oscar Gustafsson (Jack Johansson, Isac Johansson), 9–2 (45.29) Lukas Mejrud (Harry Karlsson), 10–2 (49.16) Lukas Mejrud.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Tingsryds AIF J20: 2-0-3

Lenhovda: 0-0-5

Nästa match:

Tingsryds AIF J20: Rydaholms SK, hemma, 4 november

Lenhovda: Boro Vetlanda HC, hemma, 4 november