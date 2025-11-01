Storseger för Sunne hemma mot Hammarö J20

Sunne segrade – 8–2 mot Hammarö J20

Oliver Braathen-Lien tremålsskytt för Sunne

Andra raka segern för Sunne

Sunne hade en riktig målfest när man besegrade Hammarö J20 hemma i Helmia Arena i U20 Div 1 västra B herr. Sunne vann med hela 8–2 (2–1, 3–0, 3–1).

Oliver Braathen-Lien gjorde tre mål för Sunne

Sunne tog ledningen i början av första perioden genom Oliver Braathen-Lien.

Hammarö J20 kvitterade till 1–1 genom Alexander Eriksson tidigt i matchen.

Sunne tog ledningen på nytt genom Oliver Rydberg efter 6.06. Även i andra perioden var Sunne starkast och gick från 2–1 till 5–1 genom mål av Oliver Braathen-Lien, Malve Sättermon och Samuel Larsson. Sunne hade övertaget i tredje perioden. Laget inledde målskyttet efter 3.13 genom Erik Westh och gick upp till 7–1 innan Hammarö J20 svarade.

8–2 blev det till slut för Sunne.

Oliver Braathen-Lien gjorde tre mål för Sunne och spelade dessutom fram till två mål, Samuel Larsson stod för ett mål och två assists och Malve Sättermon gjorde ett mål och två målgivande passningar.

Sunne ligger på tredje plats i tabellen efter matchen medan Hammarö J20 ligger på åttonde plats.

Den 24 januari möts lagen återigen, då i Hammarö Ishall.

Nästa gång lagen spelar i serien är lördag 8 november. Då möter Sunne Nora HC/Hällefors IK U23 i NEH Hallen 15.00. Hammarö J20 tar sig an BIK Karlskoga J18 hemma 17.30.

Sunne–Hammarö J20 8–2 (2–1, 3–0, 3–1)

U20 Div 1 västra B herr, Helmia Arena

Första perioden: 1–0 (3.18) Oliver Braathen-Lien (Samuel Larsson, Wille Jansson), 1–1 (4.48) Alexander Eriksson, 2–1 (6.06) Oliver Rydberg (Oliver Braathen-Lien, Malve Sättermon).

Andra perioden: 3–1 (21.20) Oliver Braathen-Lien, 4–1 (33.26) Malve Sättermon (Erik Westh), 5–1 (37.33) Samuel Larsson (Anton Wikman).

Tredje perioden: 6–1 (43.13) Erik Westh (Malve Sättermon), 7–1 (45.56) Oliver Braathen-Lien (Simon Ekelund, Anton Wikman), 7–2 (48.02) Alvin Eriksson (Johan Hedberg, Eric Skogsberg), 8–2 (54.51) Oliver Rydberg (Oliver Braathen-Lien, Samuel Larsson).

Nästa match:

Sunne: Nora HC/Hällefors IK U23, borta, 8 november

Hammarö J20: BIK Karlskoga 2, hemma, 8 november