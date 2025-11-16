Storseger för Strömsbro 2 hemma mot Lindefallet/Hudiksvall/Söderhamn/Söderhamn Ljusne

Strömsbro 2-seger med 18–1 mot Lindefallet/Hudiksvall/Söderhamn/Söderhamn Ljusne

Strömsbro 2:s Troy Nordli femmålsskytt

William Ederborg matchvinnare för Strömsbro 2

Strömsbro 2 hade en riktig målfest när man besegrade Lindefallet/Hudiksvall/Söderhamn/Söderhamn Ljusne hemma i Testebo Arena i U18 Div 1 västra A herr. Strömsbro 2 vann med hela 18–1 (9–0, 7–0, 2–1).

Troy Nordli var den stora snackisen, som stod för hela fem mål för Strömsbro 2.

Strömsbro 2 var starkast i första perioden. Laget vann perioden klart med 9–0.

Även i andra perioden var det Strömsbro 2 som var starkast och gick från 9–0 till 16–0 genom två mål av Ture Ageflod, två mål av William Ederborg, ett mål av Wilmer Björk Eriksson, ett mål av William Aflarenko och ett mål av Troy Nordli. Strömsbro 2 vann också tredje perioden 2–1 och matchen med hela 18–1.

När lagen möttes senast vann Strömsbro IF 2 med 7–3.

I nästa omgång har Strömsbro 2 Sandviken hemma i Monitor ERP Arena, onsdag 26 november 19.50. Lindefallet/Hudiksvall/Söderhamn/Söderhamn Ljusne spelar hemma mot Valbo HC 2 torsdag 27 november 19.00.

Strömsbro 2–Lindefallet/Hudiksvall/Söderhamn/Söderhamn Ljusne 18–1 (9–0, 7–0, 2–1)

U18 Div 1 västra A herr, Testebo Arena

Första perioden: 1–0 (2.22) Troy Nordli (Wilmer Björk Eriksson, William Ederborg), 2–0 (8.18) William Ederborg (Troy Nordli, Wilmer Björk Eriksson), 3–0 (9.35) Nilas Rangrost (Pontus Von Reedtz), 4–0 (10.14) William Ederborg (Wilmer Björk Eriksson, Troy Nordli), 5–0 (12.14) Olle Arnberg (Wilmer Björk Eriksson, Troy Nordli), 6–0 (12.41) Troy Nordli (Wilmer Björk Eriksson, Pontus Von Reedtz), 7–0 (13.27) Ture Ageflod (Arvid Boëthius, Hjalmar Smedberg), 8–0 (14.47) Troy Nordli, 9–0 (18.21) Troy Nordli (William Ederborg, Wilmer Björk Eriksson).

Andra perioden: 10–0 (23.41) William Ederborg (Wilmer Björk Eriksson, Theo Bäckius), 11–0 (26.11) Troy Nordli (Wilmer Björk Eriksson, William Ederborg), 12–0 (27.19) William Aflarenko (Pontus Von Reedtz), 13–0 (28.17) William Ederborg (Troy Nordli, Wilmer Björk Eriksson), 14–0 (34.28) Wilmer Björk Eriksson, 15–0 (35.05) Ture Ageflod (Arvid Boëthius), 16–0 (38.32) Ture Ageflod (Theo Bäckius).

Tredje perioden: 16–1 (42.43) Albert Goude, 17–1 (52.56) Wilmer Björk Eriksson (Troy Nordli), 18–1 (53.10) Arvid Boëthius (Theo Bäckius).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Strömsbro 2: 3-0-2

Lindefallet/Hudiksvall/Söderhamn/Söderhamn Ljusne: 0-0-5

Nästa match:

Strömsbro 2: Sandvikens IK, hemma, 26 november

Lindefallet/Hudiksvall/Söderhamn/Söderhamn Ljusne: Valbo HC:2, hemma, 27 november