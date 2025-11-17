Storseger för SK Lejon U18 borta mot Bodens HF U18

SK Lejon U18-seger med 9–3 mot Bodens HF U18

SK Lejon U18:s nionde seger på de senaste tio matcherna

SK Lejon U18:s Conrad Nilzon tremålsskytt

SK Lejon U18 hade en riktig målfest när man besegrade Bodens HF U18 borta i Hive Arena i U18 division 1 norra A herr. SK Lejon U18 vann med hela 9–3 (3–2, 3–0, 3–1).

Det här innebär att SK Lejon U18 nu har sex segrar i följd i U18 division 1 norra A herr.

Jonathan Tikkanen bakom SK Lejon U18:s seger

SK Lejon U18 dominerade i första perioden som laget vann med 3–2.

SK Lejon U18 startade andra perioden bäst och gick från 2–3 till 2–6 genom mål av Jonathan Tikkanen, Max Lundström och Filip Forsell. SK Lejon U18 hade övertaget i tredje perioden. Laget inledde målskyttet efter 2.10 genom Conrad Nilzon och gick upp till 2–8 innan Bodens HF U18 svarade.

Segern skrevs till slut till 3–9 för SK Lejon U18.

Eddie Furtenback gjorde två mål för SK Lejon U18 och ett assist, Pontus Karbin hade tre assists och Conrad Nilzon gjorde tre mål.

För Bodens HF U18 gör resultatet att man nu ligger på femte plats i tabellen medan SK Lejon U18 är på andra plats.

När lagen möttes senast vann SK Lejon med 7–0.

Måndag 24 november 19.30 spelar Bodens HF U18 borta mot Brooklyn Tigers HF U18. SK Lejon U18 möter Lycksele SK U18 borta i Swoosh Arena onsdag 19 november 19.15.

Bodens HF U18–SK Lejon U18 3–9 (2–3, 0–3, 1–3)

U18 division 1 norra A herr, Hive Arena

Första perioden: 0–1 (2.00) Conrad Nilzon (Elmer Lundmark, Ville Parpala), 0–2 (5.46) Eddie Furtenback (Max Lundström, Filip Forsell), 0–3 (6.01) Kevin Hollström (Ludvig Eklund, Pontus Karbin), 1–3 (16.03) Melvin Nyman (Elton Bjärenfall, Alex Lundberg), 2–3 (16.11) Alex Lundberg (Melvin Nyman).

Andra perioden: 2–4 (24.29) Jonathan Tikkanen (Loui Håkansson), 2–5 (28.50) Max Lundström (Eddie Furtenback, Conrad Hedblad), 2–6 (29.43) Filip Forsell (Pontus Karbin, Ludvig Eklund).

Tredje perioden: 2–7 (42.10) Conrad Nilzon (Leo Lindahl), 2–8 (45.29) Eddie Furtenback (Mille Morén, Ville Parpala), 3–8 (53.53) Kevin Chekchantuek Erkki (Isak Schylander), 3–9 (58.07) Conrad Nilzon (Pontus Karbin, Kevin Hollström).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Bodens HF U18: 3-0-2

SK Lejon U18: 5-0-0

Nästa match:

Bodens HF U18: Brooklyn Tigers HF, borta, 24 november

SK Lejon U18: Lycksele SK, borta, 19 november