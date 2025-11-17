Storseger för SDE hemma mot Östhammars SK U20

SDE-seger med 11–2 mot Östhammars SK U20

Anton Kulhanek avgjorde för SDE

Fjärde förlusten i rad för Östhammars SK U20

SDE hade en riktig målfest när man besegrade Östhammars SK U20 hemma i Stockhagens Ishall i U20 Div 1 östra A herr. SDE vann med hela 11–2 (2–1, 3–0, 6–1).

Wings HC Arlanda nästa för SDE

SDE var vassast i första perioden som laget vann med 2–1.

Även i andra perioden var SDE starkast och gick från 2–1 till 5–1 genom mål av Anton Kulhanek, Melker Kastevik och Pontus Dahlén. SDE vann också tredje perioden 6–1 och matchen med hela 11–2.

SDE:s Ludvig Råsten stod för två mål och ett assist, Anton Kulhanek gjorde ett mål och spelade dessutom fram till två mål och Melker Kastevik gjorde två mål och ett målgivande pass.

Med en omgång kvar är SDE på tredje plats i tabellen medan Östhammars SK U20 är på sjätte plats.

När lagen senast möttes vann SDE HF med 6–2.

Lördag 22 november möter SDE Wings HC Arlanda borta 14.25 och Östhammars SK U20 möter Väsby hemma 14.00.

SDE–Östhammars SK U20 11–2 (2–1, 3–0, 6–1)

U20 Div 1 östra A herr, Stockhagens Ishall

Första perioden: 0–1 (6.29) Elias Tegelberg, 1–1 (16.09) Oliwer Subäck (Melker Kastevik), 2–1 (16.23) Ludvig Råsten (Anton Kulhanek).

Andra perioden: 3–1 (22.01) Anton Kulhanek (Viggo Graf Kennemyr, John-Diego Flisbäck), 4–1 (38.32) Melker Kastevik (Ludvig Råsten, Anton Kulhanek), 5–1 (39.14) Pontus Dahlén (Wilmer Nilsson).

Tredje perioden: 5–2 (42.21) Samuel Lindström (Elias Tegelberg, Sebastian Gauffin), 6–2 (43.03) William Jonsson Eidsheim (Martin Käck, Rasmus Edin), 7–2 (49.12) Vilmer Nyman (Vincent Leydner), 8–2 (52.28) Melker Kastevik, 9–2 (54.34) Ludvig Råsten, 10–2 (55.09) Rasmus Edin, 11–2 (58.55) William Jonsson Eidsheim (Martin Käck).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

SDE: 2-0-3

Östhammars SK U20: 1-0-4

Nästa match:

SDE: Wings HC Arlanda, borta, 22 november

Östhammars SK U20: Väsby IK HK, hemma, 22 november