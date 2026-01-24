Storseger för Piteå hemma mot Kiruna

Seger för Piteå med 6–0 mot Kiruna

Piteås sjunde seger på de senaste åtta matcherna

Max Lind gjorde två mål för Piteå

Piteå hade en riktig målfest när man besegrade Kiruna hemma i LF Arena i U20 region norr fortsättning herr. Piteå vann med hela 6–0 (1–0, 2–0, 3–0).

– Vi gör en bra match, lite duttigt i första men skärper till oss i andra, har lite problem i vissa lägen att vi fastnar kring anfallsblå vilket ger dem lägen att kontra på oss. Snurrar på bra i deras zon och har lägen att göra många fler mål. Alla i laget jobbar bra och gör en bra match, kommenterade Piteås tränare Christer Sjöberg.

Segern var Piteås sjunde på de senaste åtta matcherna, och fjärde raka segern på hemmaplan.

Ville Wimander bakom Piteås seger

Ville Wimander gjorde 1–0 till Piteå efter bara 1.03 efter pass från Wilmer Kauppi.

Efter 8.22 i andra perioden nätade Max Lind på pass av Max Lindmark och Maris Riekstins och gjorde 2–0. Viggo Mård gjorde dessutom 3–0 efter 17.28 framspelad av Viking Aasa och Jack Wimander.

Piteå fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 6–0. Målen i sista perioden gjordes av Alvar Larsson, Max Lind och Viking Aasa.

Piteå stannar därmed på andra plats och Kiruna på fjärde plats i tabellen.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. Piteå HC har tagit två segrar före den här matchen. Kiruna IF vann den andra matchen lagen emellan under säsongen.

Piteå tar sig an Brooklyn i nästa match hemma onsdag 28 januari 19.30. Kiruna möter SK Lejon borta söndag 25 januari 15.30.

Piteå–Kiruna 6–0 (1–0, 2–0, 3–0)

U20 region norr fortsättning herr, LF Arena

Första perioden: 1–0 (1.03) Ville Wimander (Wilmer Kauppi).

Andra perioden: 2–0 (28.22) Max Lind (Max Lindmark, Maris Riekstins), 3–0 (37.28) Viggo Mård (Viking Aasa, Jack Wimander).

Tredje perioden: 4–0 (42.43) Alvar Larsson (Tim Wiström, Maris Riekstins), 5–0 (48.31) Max Lind (Jack Wimander), 6–0 (53.41) Viking Aasa (Ville Wimander).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Piteå: 4-0-1

Kiruna: 2-0-3

Nästa match:

Piteå: Brooklyn Tigers HF, hemma, 28 januari 19.30

Kiruna: SK Lejon, borta, 25 januari 15.30