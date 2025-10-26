Storseger för Ottawa borta mot Washington

Ottawa vann med 7–1 mot Washington

Shane Pinto avgjorde för Ottawa

Andra raka segern för Ottawa

Ottawa hade en riktig målfest när man besegrade Washington borta i Capital One Arena i NHL. Ottawa vann med hela 7–1 (1–0, 3–0, 3–1).

Washington–Ottawa – mål för mål

Dylan Cozens gjorde 1–0 till Ottawa efter bara 1.58 framspelad av Artiom Zub och David Perron. Ottawa startade andra perioden bäst och gick från 0–1 till 0–4 genom tre snabba mål tidigt i perioden av Shane Pinto, Dylan Cozens och Nick Cousins. 55 sekunder in i tredje perioden slog Drake Batherson till och ökade ledningen.

5.04 in i perioden nätade Washingtons Trevor van Riemsdyk på pass av Ryan Leonard och Nic Dowd och reducerade. Fler mål än så blev det inte för Washington.

Efter 9.47 nätade Thomas Chabot framspelad av Claude Giroux och David Perron och ökade ledningen för Ottawa.

Efter 14.22 gjorde Drake Batherson mål på nytt och ökade ledningen för Ottawa. Det fastställde slutresultatet till 1–7.

Drake Batherson gjorde två mål för Ottawa och spelade fram till ett mål.

Båda lagen har nu tre vinster och två förluster på de senaste fem matcherna, Washington med 18–14 och Ottawa med 19–13 i målskillnad.

Nästa motstånd för Washington är Dallas. Lagen möts onsdag 29 oktober 01.30 i American Airlines Center. Ottawa tar sig an Boston hemma tisdag 28 oktober 00.30.

Washington–Ottawa 1–7 (0–1, 0–3, 1–3)

NHL, Capital One Arena

Första perioden: 0–1 (1.58) Dylan Cozens (Artiom Zub, David Perron).

Andra perioden: 0–2 (23.27) Shane Pinto, 0–3 (24.27) Dylan Cozens (Drake Batherson, Tim Stützle), 0–4 (26.22) Nick Cousins (Tim Stützle).

Tredje perioden: 0–5 (40.55) Drake Batherson, 1–5 (45.04) Trevor van Riemsdyk (Ryan Leonard, Nic Dowd), 1–6 (49.47) Thomas Chabot (Claude Giroux, David Perron), 1–7 (54.22) Drake Batherson.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Washington: 3-0-2

Ottawa: 3-1-1

Nästa match:

Washington: Dallas Stars, borta, 29 oktober

Ottawa: Boston Bruins, hemma, 28 oktober