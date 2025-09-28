Storseger för Örebro Hockey U20 hemma mot HV 71

Örebro Hockey U20 vann med 8–0 mot HV 71

Aapo Vanninen tremålsskytt för Örebro Hockey U20

Tredje förlusten i rad för HV 71

Örebro Hockey U20 hade en riktig målfest när man besegrade HV 71 hemma i Behrn Arena i U20 nationell södra. Örebro Hockey U20 vann med hela 8–0 (3–0, 1–0, 4–0).

Örebro Hockey U20:s Aapo Vanninen tremålsskytt

Örebro Hockey U20 stod för tre raka mål i början av första perioden när laget gick upp till till 3–0 på bara 4.49. Efter 2.04 i andra perioden nätade Joel Larsson, framspelad av Noah Pettersson Askling och gjorde 4–0. Örebro Hockey U20 fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 8–0. Målen i sista perioden gjordes av Alexander Command, som gjorde två mål, Axel Elofsson och Aapo Vanninen.

Örebro Hockey U20:s Philip Larsson hade tre assists, Axel Elofsson stod för ett mål och två assists och Aapo Vanninen gjorde tre mål.

Örebro Hockey U20 ligger på tredje plats i tabellen efter matchen medan HV 71 ligger på sjunde plats.

Lördag 4 oktober 16.00 spelar Örebro Hockey U20 borta mot Rögle. HV 71 möter Linköping borta i Stångebro Ishall fredag 3 oktober 19.00.

Örebro Hockey U20–HV 71 8–0 (3–0, 1–0, 4–0)

U20 nationell södra, Behrn Arena

Första perioden: 1–0 (3.29) Aapo Vanninen (Axel Elofsson, Philip Larsson), 2–0 (5.44) Ludvig Andersson (Philip Larsson), 3–0 (8.18) Aapo Vanninen (Felix Färhammar, Philip Larsson).

Andra perioden: 4–0 (22.04) Joel Larsson (Noah Pettersson Askling).

Tredje perioden: 5–0 (43.18) Alexander Command, 6–0 (50.59) Alexander Command (Axel Elofsson), 7–0 (55.31) Axel Elofsson, 8–0 (57.04) Aapo Vanninen (Gustav Stunz).

Nästa match:

Örebro Hockey U20: Rögle, borta, 4 oktober

HV 71: Linköping HC, borta, 3 oktober