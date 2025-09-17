Storseger för Örebro Hockey J20 borta mot VIK Hockey J20

Örebro Hockey J20 vann med 9–2 mot VIK Hockey J20

Örebro Hockey J20:s Niklas Aaram Olsen tremålsskytt

Oscar Olsson matchvinnare för Örebro Hockey J20

Örebro Hockey J20 hade en riktig målfest när man besegrade VIK Hockey J20 borta i ABB Arena Nord i U20 nationell södra. Örebro Hockey J20 vann med hela 9–2 (4–0, 3–1, 2–1).

Det var andra raka segern för Örebro Hockey J20, efter 2–1 mot Färjestad i premiären.

Niklas Aaram Olsen med tre mål för Örebro Hockey J20

Örebro Hockey J20 dominerade i första perioden. Laget vann perioden klart med 4–0.

Även i andra perioden var det bortalaget som var starkast. Laget vann perioden med 1–3 och ställningen efter två perioder var 1–7.

2.00 in i tredje perioden nätade VIK Hockey J20:s Svante Uusitalo och reducerade. Men mer än så orkade VIK Hockey J20 inte med.

15.01 in i perioden slog Axel Elofsson till och ökade ledningen.

Efter 15.54 slog Joel Larsson till på pass av Lexus Zahn och Arvid Jansson och ökade ledningen för Örebro Hockey J20. 2–9-målet blev matchens sista.

Niklas Aaram Olsen gjorde tre mål för Örebro Hockey J20.

Söndag 21 september möter VIK Hockey J20 Färjestad hemma 13.00 och Örebro Hockey J20 möter SSK J20 borta 12.00.

VIK Hockey J20–Örebro Hockey J20 2–9 (0–4, 1–3, 1–2)

U20 nationell södra, ABB Arena Nord

Första perioden: 0–1 (9.01) Niklas Aaram Olsen (Felix Färhammar), 0–2 (10.58) Aapo Vanninen (Philip Larsson, Ossian Carlsson-Moberg), 0–3 (17.37) Oscar Olsson (Oliver Höglund, Filip Thorling), 0–4 (18.27) Aapo Vanninen (Philip Larsson).

Andra perioden: 1–4 (20.48) Albin Lilja (Felix Ledin, Svante Uusitalo), 1–5 (30.58) Oliver Höglund (Felix Färhammar), 1–6 (33.27) Niklas Aaram Olsen (Ludvig Andersson, Alexander Command), 1–7 (35.36) Niklas Aaram Olsen (Ludvig Andersson, Axel Elofsson).

Tredje perioden: 2–7 (42.00) Svante Uusitalo, 2–8 (55.01) Axel Elofsson, 2–9 (55.54) Joel Larsson (Lexus Zahn, Arvid Jansson).

Nästa match:

VIK Hockey J20: Färjestads BK, hemma, 21 september

Örebro Hockey J20: Södertälje SK, borta, 21 september