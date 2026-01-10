Storseger för Örebro hemma mot Nora HC/Hällefors IK U23

Örebro-seger med 8–1 mot Nora HC/Hällefors IK U23

Örebros nionde seger på de senaste tio matcherna

Franz Moritzen med tre mål för Örebro

Örebro hade en riktig målfest när man besegrade Nora HC/Hällefors IK U23 hemma i Trängens IP i U20 Div 1 västra B herr. Örebro vann med hela 8–1 (2–0, 3–0, 3–1).

I och med detta har Nora HC/Hällefors IK U23 fyra förluster i rad.

Axel Rydén gjorde avgörande målet

Lucas Forsman gjorde 1–0 till Örebro efter bara 46 sekunder med assist av Franz Moritzen och Gustav Lodin. Laget ökade också ledningen till 2–0 genom Axel Rydén på passning från Dovydas Supranavicius och William Engberg efter 9.23.

Även i andra perioden var Örebro starkast och gick från 2–0 till 5–0 genom mål av Kalle Petersson, Franz Moritzen och Edwin Lööw.

Nora HC/Hällefors IK U23 reducerade dock till 5–1 genom William Karlsson tidigt i tredje perioden av perioden.

Örebro stod därefter för tre raka mål i när laget gick från 5–1 till 8–1 på bara 6.57. Örebro tog därmed en klar seger.

Örebros Lucas Forsman stod för ett mål och fyra assists och Franz Moritzen gjorde tre mål och spelade dessutom fram till ett mål.

Örebro har fyra segrar och en förlust och 36–17 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Nora HC/Hällefors IK U23 har en vinst och fyra förluster och 11–41 i målskillnad.

Säsongens första möte lagen emellan vann Örebro med 5–2.

Lördag 17 januari spelar Örebro hemma mot Viking 11.00 och Nora HC/Hällefors IK U23 mot Forshaga borta 15.30 i Ängevi Ishall.

Örebro–Nora HC/Hällefors IK U23 8–1 (2–0, 3–0, 3–1)

U20 Div 1 västra B herr, Trängens IP

Första perioden: 1–0 (0.46) Lucas Forsman (Franz Moritzen, Gustav Lodin), 2–0 (9.23) Axel Rydén (Dovydas Supranavicius, William Engberg).

Andra perioden: 3–0 (22.53) Kalle Petersson (Leo Eckerwall), 4–0 (28.45) Franz Moritzen (Lucas Forsman), 5–0 (37.02) Edwin Lööw (Sac Granqvist, Lucas Forsman).

Tredje perioden: 5–1 (41.13) William Karlsson (Wilmer Landmark, Isac Wilhelmsson), 6–1 (49.57) Edwin Lööw (Sac Granqvist), 7–1 (52.00) Franz Moritzen (Lucas Forsman, Ludwig Svärd), 8–1 (56.54) Franz Moritzen (Lucas Forsman, Ludwig Svärd).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Örebro: 4-0-1

Nora HC/Hällefors IK U23: 1-0-4

Nästa match:

Örebro: Viking HC, hemma, 17 januari 11.00

Nora HC/Hällefors IK U23: Forshaga IF, borta, 17 januari 15.30