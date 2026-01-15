Storseger för Nyköpings SK 2 U18 hemma mot Hässelby Kälvesta HC U18

Nyköpings SK 2 U18-seger med 11–2 mot Hässelby Kälvesta HC U18

Nyköpings SK 2 U18:s Neo Jansson tremålsskytt

Andra raka förlusten för Hässelby Kälvesta HC U18

Nyköpings SK 2 U18 hade en riktig målfest när man besegrade Hässelby Kälvesta HC U18 hemma i Stora Hallen i U18 division 1 östra B fortsättningsserie. Nyköpings SK 2 U18 vann med hela 11–2 (3–0, 3–0, 5–2).

– Vi gör en helt okej match, vi möter ett svagare motstånd idag så tempot var inte det bästa, men i slutändan gör vi ändå en okej insats och tar tre poäng, tyckte Nyköpings SK 2 U18:s tränare Adam By.

Det här var första segern för Nyköpings SK 2 U18, efter förlust med 1–2 mot SK Iron Hockey i premiären.

Neo Jansson med tre mål för Nyköpings SK 2 U18

Nyköpings SK 2 U18 var starkast i första perioden som laget vann klart med 3–0.

Även i andra perioden var Nyköpings SK 2 U18 starkast och gick från 3–0 till 6–0 genom två mål av Eddie Jupiter och ett mål av Neo Vallin.

Nyköpings SK 2 U18 startade också tredje perioden starkast. Laget gick upp till en 10–0-ledning. Hässelby Kälvesta HC U18 gjorde därefter 10–1.

Därefter var det dock Nyköpings SK 2 U18 som avgjorde. Laget gjorde 11–1 med en minut kvar att spela genom Neo Jansson på pass av Neo Vallin. Hässelby Kälvesta HC U18 hann få in en reducering till och slutresultatet blev 11–2.

Neo Vallin gjorde ett mål för Nyköpings SK 2 U18 och fem målgivande passningar, Neo Jansson stod för tre mål och två assists, Eddie Jupiter gjorde två mål och spelade dessutom fram till två mål och Love Kihlberg gjorde ett mål och spelade dessutom fram till två mål.

Lagen möts på nytt i Reliable Arena den 12 februari.

Lördag 17 januari 17.00 spelar Nyköpings SK 2 U18 borta mot Värmdö HC 2. Hässelby Kälvesta HC U18 möter SK Iron Hockey hemma i Reliable Arena söndag 18 januari 18.30.

Nyköpings SK 2 U18–Hässelby Kälvesta HC U18 11–2 (3–0, 3–0, 5–2)

U18 division 1 östra B fortsättningsserie, Stora Hallen

Första perioden: 1–0 (4.41) Gustav Nilsson (Olle Kusgård, Eddie Jupiter), 2–0 (14.42) Malte Granlund (Arvid Rosdahl), 3–0 (18.21) Neo Jansson (Jonathan Nälser, Eddie Jupiter).

Andra perioden: 4–0 (30.16) Eddie Jupiter (Neo Vallin, Arvid Rosdahl), 5–0 (33.44) Neo Vallin (Love Kihlberg), 6–0 (37.57) Eddie Jupiter (Olle Kusgård, Neo Vallin).

Tredje perioden: 7–0 (43.43) Gustav Nilsson, 8–0 (46.41) Malcolm Nygård (Neo Vallin, Neo Jansson), 9–0 (49.17) Love Kihlberg (Neo Vallin, Neo Jansson), 10–0 (56.55) Neo Jansson (Love Kihlberg), 10–1 (58.51) Jonathan Henriksson (Zebastian Sekulic), 11–1 (59.13) Neo Jansson (Neo Vallin), 11–2 (59.46) Cristian Matei.

Nästa match:

Nyköpings SK 2 U18: Värmdö HC 2, borta, 17 januari 17.00

Hässelby Kälvesta HC U18: SK Iron Hockey, hemma, 18 januari 18.30