Storseger för Nyköping hemma mot Wings Arlanda

Nyköping vann med 11–0 mot Wings Arlanda

Nyköpings fjärde seger på de senaste fem matcherna

Valter Wesley matchvinnare för Nyköping

Nyköping hade en riktig målfest när man besegrade Wings Arlanda hemma i Lilla Hallen i U18 allettan östra herr. Nyköping vann med hela 11–0 (2–0, 4–0, 5–0).

Segern var Nyköpings fjärde på de senaste fem matcherna.

Nyköping–Wings Arlanda – mål för mål

Valter Wesley gjorde 1–0 till Nyköping efter 19.15 efter förarbete av Lukas Hansson.

2–0 kom efter 19.30 när Alfred Lidén slog till framspelad av Isak Wahnström och Roman Wullems.

Även i andra perioden var Nyköping starkast och gick från 2–0 till 6–0 genom två mål av Gustav Lindberg, ett mål av Vilmer Roshamn och ett mål av Zsombor Kovacs.

Nyköping fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 11–0. Målen i sista perioden gjordes av Gergo Lenkey, som gjorde två mål, Valter Wesley, Isak Wahnström och Arvid Rosdahl.

Valter Wesley gjorde två mål för Nyköping och två målgivande passningar, Alfred Lidén stod för ett mål och två assists och Roman Wullems hade tre assists.

U18 allettan östra herr är nu färdigspelad. Nyköping slutar på sjunde plats och Wings Arlanda på tolfte plats. Wings Arlanda åker ur serien.

När lagen möttes senast vann Nyköpings SK med 10–0.

Nyköping–Wings Arlanda 11–0 (2–0, 4–0, 5–0)

U18 allettan östra herr, Lilla Hallen

Första perioden: 1–0 (19.15) Valter Wesley (Lukas Hansson), 2–0 (19.30) Alfred Lidén (Isak Wahnström, Roman Wullems).

Andra perioden: 3–0 (24.29) Vilmer Roshamn (Roman Wullems, Arvid Rosdahl), 4–0 (30.11) Zsombor Kovacs (Dennis Niklasson, Vilmer Roshamn), 5–0 (35.52) Gustav Lindberg (Lucas Hellberg), 6–0 (37.24) Gustav Lindberg (Lucas Hellberg).

Tredje perioden: 7–0 (44.15) Gergo Lenkey (Valter Wesley, Zach Rohdin), 8–0 (46.35) Arvid Rosdahl (Lukas Hansson), 9–0 (47.30) Gergo Lenkey (Valter Wesley, Malte Granlund), 10–0 (51.22) Isak Wahnström (Alfred Lidén, Roman Wullems), 11–0 (51.57) Valter Wesley (Alfred Lidén).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Nyköping: 4-0-1

Wings Arlanda: 0-0-5