Storseger för Nässjö hemma mot Rydaholm

Nässjö-seger med 9–3 mot Rydaholm

Wilmer Nyberg matchvinnare för Nässjö

Tredje raka segern för Nässjö

Nässjö hade en riktig målfest när man besegrade Rydaholm hemma i Höglandsrinken i U20 Div 1 C syd vår herr. Nässjö vann med hela 9–3 (3–0, 3–1, 3–2).

Gislaved nästa för Nässjö

Nässjö spelade bäst i första perioden som laget vann klart med 3–0.

Hemmalaget var starkast i även i andra perioden. Laget vann perioden med 3–1 och ställningen efter två perioder var 6–1.

Rydaholm reducerade dock till 6–2 genom Johan Karlberg tidigt i tredje perioden av perioden.

Nässjö stod därefter för tre raka mål i när laget gick från 6–2 till 9–2 på bara 8.37.

Noah Frigert reducerade förvisso men närmare än 9–3 kom inte Rydaholm. Nässjö tog därmed en säker seger.

Wilmer Bellander gjorde tre mål för Nässjö och två målgivande passningar, Erik Billgren hade fyra assists, Wilmer Nyberg stod för tre mål och ett assist, Viktor Svanberg hade tre assists och Vilmer Jädernäs gjorde två mål och spelade dessutom fram till ett mål.

Den 14 februari tar lagen sig an varandra igen, då i Talavidshallen.

Nästa gång lagen spelar i serien är tisdag 13 januari. Då möter Nässjö Gislaved i Gislerinken 19.15. Rydaholm tar sig an Nybro hemma 19.00.

Nässjö–Rydaholm 9–3 (3–0, 3–1, 3–2)

U20 Div 1 C syd vår herr, Höglandsrinken

Första perioden: 1–0 (10.24) Wilmer Bellander (Wilmer Nyberg, Casper Lönn), 2–0 (14.22) Wilmer Bellander (Sigge Eriksson, Viktor Svanberg), 3–0 (17.21) Wilmer Nyberg (Wilmer Bellander, Viktor Svanberg).

Andra perioden: 3–1 (22.18) Melker Elf (Emil Andersson, Moltas Tingskog), 4–1 (31.21) Wilmer Nyberg (Kalle Westerström, Erik Billgren), 5–1 (31.40) Robin Paulin (Hugo Friman, Vilmer Jädernäs), 6–1 (35.42) Vilmer Jädernäs (Hugo Friman, Erik Billgren).

Tredje perioden: 6–2 (40.23) Johan Karlberg (Melker Elf, Vilgot Andersson), 7–2 (40.59) Wilmer Nyberg (Wilmer Bellander, Erik Billgren), 8–2 (43.31) Wilmer Bellander (Viktor Svanberg), 9–2 (49.36) Vilmer Jädernäs (Erik Billgren), 9–3 (57.23) Noah Frigert.

Nästa match:

Nässjö: Gislaveds SK, borta, 13 januari 19.15

Rydaholm: Nybro Vikings IF, hemma, 13 januari 19.00