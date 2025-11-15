Storseger för Nälden/Östersund U18 hemma mot Tegs SK U18

Nälden/Östersund U18 vann med 8–2 mot Tegs SK U18

Jomi Laakkonen tremålsskytt för Nälden/Östersund U18

Andra segern för Nälden/Östersund U18

Nälden/Östersund U18 hade en riktig målfest när man besegrade Tegs SK U18 hemma i Näskotthallen i U18 division 1 norra B herr. Nälden/Östersund U18 vann med hela 8–2 (2–1, 4–1, 2–0). Nälden/Östersund U18 fick därmed revansch från senaste mötet, som Tegs SK U18 vann med 5–2.

Det betyder att Nälden/Östersund U18 äntligen bröt sin förlustsvit, som stannade på tio förluster i rad.

Nälden/Östersund U18:s Jomi Laakkonen tremålsskytt

Nälden/Östersund U18 startade matchen vassast. Laget gick upp till en 2–0-ledning genom mål av Anton Söderberg och Olle Alander Bäckman innan Tegs SK U18 svarade och gjorde 2–1 genom Alfred Backman. Även i andra perioden var det hemmalaget som var starkast. Laget vann perioden med 4–1 och ställningen efter två perioder var 6–2.

Nälden/Östersund U18 fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 8–2. Målen i sista perioden gjordes av Jomi Laakkonen och Vidar Hedlund.

Nälden/Östersund U18:s Axel Wibom hade fyra assists, Jomi Laakkonen stod för tre mål och ett assist, Anton Söderberg gjorde ett mål och två målgivande passningar och Samuel Johansson gjorde ett mål och spelade dessutom fram till två mål.

Resultatet innebär att Nälden/Östersund U18 ligger kvar på elfte och sista plats och Tegs SK U18 på nionde plats i tabellen.

I nästa match möter Nälden/Östersund U18 Svedjeholmen/KB65 U18 hemma på söndag 16 november 13.00. Tegs SK U18 möter Umeå Hockeyklubb U18 fredag 21 november 19.00 hemma.

Nälden/Östersund U18–Tegs SK U18 8–2 (2–1, 4–1, 2–0)

U18 division 1 norra B herr, Näskotthallen

Första perioden: 1–0 (10.53) Anton Söderberg (Axel Wibom, Elias Häggblad), 2–0 (13.00) Olle Alander Bäckman, 2–1 (18.15) Alfred Backman (Neo Lönnebrink).

Andra perioden: 2–2 (25.10) Algot Hägglund (Isak Nordin), 3–2 (28.46) Jomi Laakkonen (Axel Wibom, Samuel Johansson), 4–2 (31.35) Jomi Laakkonen (Anton Söderberg, Axel Wibom), 5–2 (36.32) Olle Alander Bäckman (Samuel Johansson), 6–2 (37.13) Samuel Johansson (Jomi Laakkonen, Anton Söderberg).

Tredje perioden: 7–2 (42.27) Vidar Hedlund (Axel Wibom, Elias Häggblad), 8–2 (47.32) Jomi Laakkonen.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Nälden/Östersund U18: 1-1-3

Tegs SK U18: 3-0-2

Nästa match:

Nälden/Östersund U18: Svedjeholmens IF/KB65 HK, hemma, 16 november

Tegs SK U18: Umeå Hockey Klubb, hemma, 21 november