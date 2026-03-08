Målfest för Nälden/Östersund U18 – 9–1 borta mot ÖSK/Ö-vik U18

Det blev en storseger för Nälden/Östersund U18 när laget mötte ÖSK/Ö-vik U18 borta i U18 division 1 norra B fortsättning herr. Matchen slutade 1–9 (0–4, 1–3, 0–2).

Nälden/Östersund U18 stod för fyra raka mål i första perioden när laget gick upp till till 0–4.

Efter 1.54 i andra perioden ökade Nälden/Östersund U18 på till 0–5 genom Henrik Jonsson.

ÖSK/Ö-vik U18 reducerade dock till 1–5 genom Hugo Öberg efter 8.24 av perioden.

Nälden/Östersund U18 gjorde dock två mål och gick från 1–5 till 1–7, målen av Anton Söderberg och Neo Engkvist.

12.46 in i tredje perioden fick Julius Von Krusenstierna utdelning återigen och ökade ledningen. Laget avslutade matchen med sitt 1–9-mål med 1.09 kvar att spela genom August Hedlund assisterad av Olle Alander Bäckman. Det fastställde slutresultatet till 1–9.

Nälden/Östersund U18:s Olle Alander Bäckman stod för tre poäng, varav ett mål.

Det här var fjärde mötet mellan ÖSK/Ö-vik U18 och Nälden/Östersund U18 den här säsongen. Näldens IF/Östersunds IK har tagit två segrar före den här matchen. ÖSK HK/Örnsköldsvik HF vann den andra matchen lagen emellan under säsongen.

ÖSK/Ö-vik U18–Nälden/Östersund U18 1–9 (0–4, 1–3, 0–2)

U18 division 1 norra B fortsättning herr, Bjästa Ishall

Första perioden: 0–1 (6.03) Mario Häggblad (Acke Lindqvist, Neo Engkvist), 0–2 (10.32) Olle Alander Bäckman, 0–3 (14.01) Kevin Hellqvist (Anton Hemå), 0–4 (19.59) Julius Von Krusenstierna (Olle Alander Bäckman, Vidar Hedlund).

Andra perioden: 0–5 (21.54) Henrik Jonsson (Anton Söderberg, Edvin Kristoffersson), 1–5 (28.24) Hugo Öberg (Max Sjögren, Albin Hammarberg), 1–6 (30.50) Anton Söderberg (Vidar Hedlund, August Hedlund), 1–7 (38.14) Neo Engkvist (Ludvig Sulk).

Tredje perioden: 1–8 (52.46) Julius Von Krusenstierna, 1–9 (58.51) August Hedlund (Olle Alander Bäckman).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

ÖSK/Ö-vik U18: 1-0-4

Nälden/Östersund U18: 2-0-3