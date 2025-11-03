Storseger för Nacka borta mot Vallentuna

Nacka segrade – 7–1 mot Vallentuna

Elliot Elnegård tvåmålsskytt för Nacka

Emil Eneqvist avgjorde för Nacka

Nacka hade en riktig målfest när man besegrade Vallentuna borta i Vallentuna Ishall i U20 region öst herr. Nacka vann med hela 7–1 (3–0, 3–0, 1–1).

I och med detta har Vallentuna sex förluster i rad.

Elliot Elnegård med två mål för Nacka

Nacka stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 0–3. Även i andra perioden var Nacka starkast och gick från 0–3 till 0–6 genom mål av Otto Gregersen, Elliot Elnegård och Hugo Mikaelsson. Vallentuna reducerade dock till 1–6 genom Felix Jegander med 4.57 kvar att spela av perioden.

Nacka kunde dock avgöra till 1–7 med 3.26 kvar av matchen genom Peter Sivoho.

Elliot Elnegård gjorde två mål för Nacka och två assist och Fabian Alm stod för tre poäng, varav ett mål.

Det här betyder att Nacka ligger på sjätte plats i tabellen och Vallentuna är på nionde plats. Nacka har tappat i tabellen senaste tiden, så sent som 5 oktober låg laget på andra plats.

När lagen möttes senast vann Nacka HK med 13–1.

Lördag 8 november möter Vallentuna IK Göta borta 17.30 och Nacka möter Flemingsberg hemma 13.00.

Vallentuna–Nacka 1–7 (0–3, 0–3, 1–1)

U20 region öst herr, Vallentuna Ishall

Första perioden: 0–1 (3.02) Fabian Alm (Elliot Elnegård, Carl Bauman), 0–2 (18.53) Emil Eneqvist (Hugo Mikaelsson, Erik Ekmark), 0–3 (19.21) Elliot Elnegård (Fabian Alm, Otto Gregersen).

Andra perioden: 0–4 (21.32) Otto Gregersen, 0–5 (24.49) Elliot Elnegård (Storm Aho-Schjölin, Carl Bauman), 0–6 (39.03) Hugo Mikaelsson (Fabian Alm, Elliot Elnegård).

Tredje perioden: 1–6 (55.03) Felix Jegander, 1–7 (56.34) Peter Sivoho (Albin Eriksson, Albin Ekeblom).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Vallentuna: 0-0-5

Nacka: 3-1-1

Nästa match:

Vallentuna: IK Göta, borta, 8 november

Nacka: Flemingsbergs IK, hemma, 8 november