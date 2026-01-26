Storseger för Nacka borta mot Brinken

Nacka vann med 14–2 mot Brinken

Sam Lindhagen Mellbin tremålsskytt för Nacka

Samuel Ingelsson avgjorde för Nacka

Nacka hade en riktig målfest när man besegrade Brinken borta i Lejonhallen i U20 region öst fortsättning herr. Nacka vann med hela 14–2 (3–0, 4–1, 7–1).

Därmed slutade sviten vid sju förluster i rad för Nacka.

I första perioden var det Nacka som spelade bäst. Laget vann perioden klart med 3–0.

Nacka hade övertaget i andra perioden. Laget gjorde 0–4 efter 2.48 genom Hugo Mikaelsson och gick upp till 0–5 innan Brinken svarade.

Innan perioden var över hade Nacka ryckt åt sig ledningen med 7–1.

Nacka hade övertaget i tredje perioden. Laget inledde målskyttet efter 1.00 genom Albin Eriksson och gick upp till 1–13 innan Brinken svarade.

Segern skrevs till slut till 2–14 för Nacka.

Nackas Elias Nevala Sallo stod för fem poäng, varav ett mål, Albin Eriksson gjorde två mål och spelade fram till två mål, Hugo Mikaelsson gjorde ett mål och tre assist, Fabian Alm gjorde två mål och ett assist, Emil Eneqvist hade tre assists och Sam Lindhagen Mellbin gjorde tre mål.

Brinken har fem förluster och 11–33 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Nacka har en vinst och fyra förluster och 19–15 i målskillnad.

Det här betyder att Brinken är kvar på nionde plats och Nacka stannar på åttonde plats, i serien.

När lagen möttes senast vann Nacka med 4–1.

Lördag 31 januari möter Brinken IFK Täby HC borta 19.20 och Nacka möter IK Göta hemma 13.30.

Brinken–Nacka 2–14 (0–3, 1–4, 1–7)

U20 region öst fortsättning herr, Lejonhallen

Första perioden: 0–1 (1.23) Albin Eriksson (Otto Gregersen), 0–2 (11.08) Sam Lindhagen Mellbin (Emil Eneqvist, Albin Ekeblom), 0–3 (13.44) Samuel Ingelsson (Alexander Reason, Fabian Alm).

Andra perioden: 0–4 (22.48) Hugo Mikaelsson (Albin Eriksson, Elias Nevala Sallo), 0–5 (28.19) Sam Lindhagen Mellbin (William Kolm), 1–5 (29.29) Felix Lönnquist (Douglas Hedman, Hugo Glimskog), 1–6 (33.29) Alexander Reason (Otto Gregersen, Albin Eriksson), 1–7 (33.59) Sam Lindhagen Mellbin (Hugo Mikaelsson, Elias Nevala Sallo).

Tredje perioden: 1–8 (41.00) Albin Eriksson (Hugo Mikaelsson, Elias Nevala Sallo), 1–9 (43.39) Fabian Alm (Erik Ekmark, Emil Eneqvist), 1–10 (45.19) Bailey Bascones (Anton Dufåker, Wille Lönn Hernborg), 1–11 (46.18) Fabian Alm (Emil Eneqvist, Hugo Mikaelsson), 1–12 (47.19) Elias Nevala Sallo, 1–13 (48.02) Sebastian Einarsson (Zion Keuter, Elias Nevala Sallo), 2–13 (54.21) Douglas Hedman (Hugo Glimskog, Felix Lönnquist), 2–14 (57.21) Sebastian Einarsson (Erik Ekmark).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Brinken: 0-1-4

Nacka: 1-1-3

Nästa match:

Brinken: IFK Täby HC, borta, 31 januari 19.20

Nacka: IK Göta, hemma, 31 januari 13.30