Storseger för Mörrums GoIS U20 borta mot Trelleborg

Mörrums GoIS U20-seger med 8–1 mot Trelleborg

Mörrums GoIS U20:s åttonde seger på de senaste tio matcherna

Robin Eskelinen tremålsskytt för Mörrums GoIS U20

Mörrums GoIS U20 hade en riktig målfest när man besegrade Trelleborg borta i Landskrona Ishall i U20 division 1 E syd herr. Mörrums GoIS U20 vann med hela 8–1 (2–0, 1–1, 5–0).

Segern var Mörrums GoIS U20:s åttonde på de senaste tio matcherna.

Jonathan Thörn matchvinnare för Mörrums GoIS U20

Mörrums GoIS U20 gjorde 0–1 efter sex minuters spel.

Efter 8.35 gjorde laget 0–2 genom Jonathan Thörn assisterad av Simon Högardh och Albin Håkansson. Efter 17.10 i andra perioden nätade Wille Nilsson Lindkvist på pass av Robin Eskelinen och gjorde 0–3.

Trelleborgs Anton Svensson gjorde 1–3 efter 18.59 framspelad av Julius Jakobsson och Elias Smith. Mörrums GoIS U20 fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 8–1. Målen i sista perioden gjordes av Robin Eskelinen, som gjorde två mål, Matei Bolocan, Wilhelm Danielsson och Edvin Gummesson.

Robin Eskelinen gjorde tre mål för Mörrums GoIS U20 och spelade fram till två mål och Matei Bolocan stod för tre poäng, varav ett mål.

Med två omgångar kvar är Trelleborg på sjunde plats i tabellen medan Mörrums GoIS U20 är på andra plats.

När lagen möttes senast vann Mörrums GoIS IK med 10–1.

Nästa gång lagen spelar i serien är tisdag 18 november. Då möter Trelleborg Lejonet i Söderslättshallen 19.15. Mörrums GoIS U20 tar sig an Tyringe hemma 19.40.

Trelleborg–Mörrums GoIS U20 1–8 (0–2, 1–1, 0–5)

U20 division 1 E syd herr, Landskrona Ishall

Första perioden: 0–1 (6.42) Robin Eskelinen (Matei Bolocan), 0–2 (8.35) Jonathan Thörn (Simon Högardh, Albin Håkansson).

Andra perioden: 0–3 (37.10) Wille Nilsson Lindkvist (Robin Eskelinen), 1–3 (38.59) Anton Svensson (Julius Jakobsson, Elias Smith).

Tredje perioden: 1–4 (45.20) Robin Eskelinen (Matei Bolocan), 1–5 (50.23) Matei Bolocan (Julius Doverlind, Robin Eskelinen), 1–6 (50.58) Robin Eskelinen, 1–7 (56.03) Wilhelm Danielsson, 1–8 (57.20) Edvin Gummesson (Simon Högardh).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Trelleborg: 2-0-3

Mörrums GoIS U20: 3-0-2

Nästa match:

Trelleborg: IF Lejonet, hemma, 18 november

Mörrums GoIS U20: Tyringe SoSS, hemma, 18 november