Storseger för Mölndal hemma mot Järnbrotts HK

Mölndal vann med 13–2 mot Järnbrotts HK

Maurice Tschanz tremålsskytt för Mölndal

William Mycock matchvinnare för Mölndal

Mölndal hade en riktig målfest när man besegrade Järnbrotts HK hemma i Åby Ishall i U20 division 1 A syd herr. Mölndal vann med hela 13–2 (4–1, 4–1, 5–0).

Mölndals Maurice Tschanz tremålsskytt

Mölndal var vassast i första perioden som laget vann klart med 4–1.

Även i andra perioden var det hemmalaget som var starkast. Laget vann perioden med 4–1 och ställningen efter två perioder var 8–2.

Mölndal fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 13–2. Målen i sista perioden gjordes av John Lindberg Segerholm, som gjorde två mål, Maurice Tschanz, som gjorde två mål, och Anton Moberg.

Mölndals Wilton Hägglund stod för ett mål och sex assists, John Lindberg Segerholm gjorde två mål och fyra målgivande passningar, Erik Fredrikson gjorde två mål och spelade dessutom fram till ett mål och Maurice Tschanz gjorde tre mål.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 25 oktober i Slottskogens Ishall.

Nästa motstånd för Mölndal är Härryda. Lagen möts måndag 22 september 19.30 i Landvetters Ishall. Järnbrotts HK tar sig an Kållered hemma tisdag 23 september 19.15.

Mölndal–Järnbrotts HK 13–2 (4–1, 4–1, 5–0)

U20 division 1 A syd herr, Åby Ishall

Första perioden: 1–0 (0.46) Wilton Hägglund (Benjamin Eriksson), 1–1 (1.28) Elias Kuhlin (Melvin Lund), 2–1 (2.44) William Wätteräng, 3–1 (8.23) William Mycock (Wilton Hägglund, John Lindberg Segerholm), 4–1 (11.14) Kevin Büller (Wilton Hägglund, Emanuel Rosello).

Andra perioden: 5–1 (26.18) Erik Fredrikson (John Lindberg Segerholm, Jack Arvidsson), 5–2 (29.49) Johan Östberg (Mathias Eriksen, Filip Lindstrand-Ribberström), 6–2 (35.14) Erik Fredrikson (Anton Moberg), 7–2 (35.58) Maurice Tschanz (John Lindberg Segerholm, Wilton Hägglund), 8–2 (37.46) William Wätteräng (Kevin Büller).

Tredje perioden: 9–2 (40.51) Anton Moberg (Erik Fredrikson, Emanuel Rosello), 10–2 (41.32) Maurice Tschanz (Wilton Hägglund), 11–2 (44.29) John Lindberg Segerholm (Wilton Hägglund), 12–2 (44.46) John Lindberg Segerholm, 13–2 (59.27) Maurice Tschanz (John Lindberg Segerholm, Wilton Hägglund).

Nästa match:

Mölndal: Härryda HC, borta, 22 september

Järnbrotts HK: Kållered, hemma, 23 september