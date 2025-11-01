Storseger för Mölndal hemma mot Hovås

Mölndal vann med 8–0 mot Hovås

Mölndals nionde seger på de senaste tio matcherna

Mölndals Leo Dal Pozzo tvåmålsskytt

Mölndal hade en riktig målfest när man besegrade Hovås hemma i Åby Ishall i U20 division 1 A syd herr. Mölndal vann med hela 8–0 (3–0, 2–0, 3–0).

I och med detta har Mölndal hela sju raka segrar i U20 division 1 A syd herr.

Leo Dal Pozzo tvåmålsskytt för Mölndal

Mölndal stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 3–0 på bara 8.12 i mitten av perioden. Även i andra perioden var Mölndal starkast och gick från 3–0 till 5–0 genom mål av Leo Dal Pozzo och Hampus Pedersen. Mölndal fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 8–0. Målen i sista perioden gjordes av Olof Edling, Oscar Bjällmark och Gustav Loid.

Leo Dal Pozzo gjorde två mål för Mölndal och spelade dessutom fram till två mål, Olof Edling stod för ett mål och två assists och Sigge Odeen hade tre assists.

Mölndal har en stark form med fem segrar och 47–6 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Hovås har två vinster och tre förluster och 20–30 i målskillnad.

Mölndal stannar därmed i serieledning och Hovås på sjätte plats, i tabellen.

Säsongens första möte lagen emellan vann IF Mölndal Hockey med 8–2.

Nästa gång lagen spelar i serien är lördag 8 november. Då möter Mölndal Kållered i Åby Ishall 18.40. Hovås tar sig an Hisingen hemma 14.30.

Mölndal–Hovås 8–0 (3–0, 2–0, 3–0)

U20 division 1 A syd herr, Åby Ishall

Första perioden: 1–0 (8.42) Leo Dal Pozzo (Jack Arvidsson, Gustav Loid), 2–0 (16.17) Benjamin Eriksson (Oscar Bjällmark, Sigge Odeen), 3–0 (16.54) William Wätteräng (Sigge Odeen, Benjamin Eriksson).

Andra perioden: 4–0 (24.32) Leo Dal Pozzo (Olof Edling, Sigge Odeen), 5–0 (38.18) Hampus Pedersen (Olof Edling, Leo Dal Pozzo).

Tredje perioden: 6–0 (47.25) Gustav Loid (Emanuel Rosello), 7–0 (49.04) Oscar Bjällmark, 8–0 (56.31) Olof Edling (Hampus Pedersen, Leo Dal Pozzo).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Mölndal: 5-0-0

Hovås: 2-0-3

Nästa match:

Mölndal: Kållered, hemma, 8 november

Hovås: Hisingens IK, hemma, 8 november