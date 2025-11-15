Storseger för Malung hemma mot Hudiksvall

Malung vann med 8–2 mot Hudiksvall

Samuel Nordström matchvinnare för Malung

Fjärde förlusten i följd för Hudiksvall

Malung hade en riktig målfest när man besegrade Hudiksvall hemma i Malungs Ishall i U20 region väst herr. Malung vann med hela 8–2 (2–2, 5–0, 1–0).

Därmed slutade sviten vid fyra förluster i rad för Malung.

Malung–Hudiksvall – mål för mål

Hudiksvall tog ledningen i början av första perioden genom Marcus Dahlström Borsje.

Viktor Nylén och Felix Ehrling gjorde att Malung vände till underläget till ledning med 2–1.

Hudiksvall kvitterade till 2–2 genom Viktor List Halvarsson. I andra perioden var det Malung som dominerade och gick från 2–2 till 7–2 genom mål av Samuel Nordström, Artur Yanchalouski, Viktor Nylén, Felix Ehrling och Arvid Läth. 17.41 in i tredje perioden slog Arvid Läth till återigen på pass av Arvid Nilsson och ökade ledningen. Det fastställde slutresultatet till 8–2.

Malungs Artur Yanchalouski stod för ett mål och tre assists, Felix Ehrling gjorde två mål och två målgivande passningar och Arvid Nilsson hade tre assists.

Malung stannar därmed på sjätte plats och Hudiksvall sist, på åttonde plats, i tabellen.

Lagens första möte för säsongen vann Malungs IF med 4–3.

Nästa gång lagen spelar i serien är lördag 22 november. Då möter Malung Valbo J20 i NickBack Arena 15.00. Hudiksvall tar sig an Orsa hemma 13.00.

Malung–Hudiksvall 8–2 (2–2, 5–0, 1–0)

U20 region väst herr, Malungs Ishall

Första perioden: 0–1 (0.27) Marcus Dahlström Borsje (Ossian Ling Veiksaar, Love Botvidson), 1–1 (2.10) Felix Ehrling (Samuel Frisk Wesström, Artur Yanchalouski), 2–1 (3.27) Viktor Nylén (Arvid Nilsson), 2–2 (10.56) Viktor List Halvarsson (Hugo Stjernlöf, Nils Strömbom).

Andra perioden: 3–2 (22.37) Samuel Nordström (Felix Ehrling, Artur Yanchalouski), 4–2 (23.04) Artur Yanchalouski (Felix Ehrling, Ludvig Eljas), 5–2 (32.33) Viktor Nylén, 6–2 (33.45) Felix Ehrling (Samuel Frisk Wesström, Artur Yanchalouski), 7–2 (35.49) Arvid Läth (Ludvig Eljas, Arvid Nilsson).

Tredje perioden: 8–2 (57.41) Arvid Läth (Arvid Nilsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Malung: 1-1-3

Hudiksvall: 1-0-4

Nästa match:

Malung: Valbo HC, borta, 22 november

Hudiksvall: Orsa IK, hemma, 22 november