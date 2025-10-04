Storseger för Lund borta mot Frosta Hockey/Åstorp IK U20

Lund vann med 10–4 mot Frosta Hockey/Åstorp IK U20

Liam Lindeberg tremålsskytt för Lund

Andra raka segern för Lund

Lund hade en riktig målfest när man besegrade Frosta Hockey/Åstorp IK U20 borta i Höörs Ishall i U20 division 1 E syd herr. Lund vann med hela 10–4 (3–1, 6–2, 1–1).

Resultatet innebär att Frosta Hockey/Åstorp IK U20 nu har fyra förluster i rad.

Liam Lindeberg med tre mål för Lund

Lund tog kommandot i första perioden. Laget inledde målskyttet efter 2.11 genom Jonathan Handin och gick upp till 0–2. Frosta Hockey/Åstorp IK U20 kom tillbaka och reducerade.

Innan perioden var över hade Lund dock ryckt åt sig ledningen med 1–3. Lund övertaget även i andra perioden. Laget inledde målskyttet efter 2.42 genom Malte Bister och gick upp till 1–8 innan Frosta Hockey/Åstorp IK U20 kom tillbaka och reducerade till 3–8.

Innan perioden var över hade Lund ryckt åt sig ledningen med 3–9. Tredje perioden slutade 1–1 och Lund vann matchen med 10–4.

Lunds Liam Lindeberg stod för sex poäng, varav tre mål, Jacob Asserborn gjorde två mål och spelade fram till två mål, Melvin Ahlberg gjorde ett mål och tre assist och Erik Mårtensson hade tre assists. Pontus Hildingsson gjorde ett mål och totalt tre poäng för Frosta Hockey/Åstorp IK U20.

Lördag 11 oktober spelar Frosta Hockey/Åstorp IK U20 hemma mot Lejonet 17.00 och Lund mot KRIF Hockey J20 borta 14.00 i Soft Center Arena.

Frosta Hockey/Åstorp IK U20–Lund 4–10 (1–3, 2–6, 1–1)

U20 division 1 E syd herr, Höörs Ishall

Första perioden: 0–1 (2.11) Jonathan Handin (Leo Fyrhag, Linus Sundgren), 0–2 (12.46) Liam Lindeberg (Jacob Asserborn, Alexander Rundberg), 1–2 (16.21) Sebastian Lindgren (Pontus Hildingsson), 1–3 (16.47) Liam Lindeberg (Malte Linton, Erik Mårtensson).

Andra perioden: 1–4 (22.42) Malte Bister (Melvin Ahlberg, Victor Andersson), 1–5 (24.03) Liam Lindeberg (Jacob Asserborn, Melvin Ahlberg), 1–6 (24.26) Jacob Asserborn (Melvin Ahlberg, Liam Lindeberg), 1–7 (25.05) Wilgot Alenius (Erik Mårtensson, Alvin Grant), 1–8 (28.01) Melvin Ahlberg (Liam Lindeberg), 2–8 (30.39) Simon Lindgren (Otis Ponnert, Didrik Lindelöw), 3–8 (32.46) Filip Eskilsson (Axel Beijar, Pontus Hildingsson), 3–9 (36.16) Jacob Asserborn (Malte Linton, Liam Lindeberg).

Tredje perioden: 3–10 (50.54) Malte Bister (Victor Andersson, Erik Mårtensson), 4–10 (53.37) Pontus Hildingsson (Filip Eskilsson, Didrik Lindelöw).

Nästa match:

Frosta Hockey/Åstorp IK U20: IF Lejonet, hemma, 11 oktober

Lund: KRIF Hockey, borta, 11 oktober