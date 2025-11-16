Storseger för Kumla Hockey J18 hemma mot Köping IF 2

Kumla Hockey J18 vann med 14–1 mot Köping IF 2

Kumla Hockey J18:s Liam Borehed fyramålsskytt

Tionde förlusten i rad för Köping IF 2

Kumla Hockey J18 hade en riktig målfest när man besegrade Köping IF 2 hemma i Ica Maxi Arena i U18 division 1 västra C herr. Kumla Hockey J18 vann med hela 14–1 (6–0, 3–1, 5–0).

Snackisen var Liam Borehed – som gjorde hela fyra av Kumla Hockey J18:s mål.

Liam Borehed gjorde fyra mål för Kumla Hockey J18

Kumla Hockey J18 dominerade i första perioden som laget vann klart med 6–0.

Även i andra perioden var det hemmalaget som var starkast. Laget vann perioden med 3–1 och ställningen efter två perioder var 9–1.

Kumla Hockey J18 fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 14–1. Målen i sista perioden gjordes av Liam Borehed, som gjorde två mål, Elias Skoglund, Lucas Lundström och Thed Jävert.

Kumla Hockey J18:s nya tabellposition är tredje plats medan Köping IF 2 är på nionde och sista plats.

När lagen möttes senast vann Kumla Hockey med 11–1.

I nästa match möter Kumla Hockey J18 Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF borta på söndag 30 november 12.00. Köping IF 2 möter Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF torsdag 27 november 19.00 hemma.

Kumla Hockey J18–Köping IF 2 14–1 (6–0, 3–1, 5–0)

U18 division 1 västra C herr, Ica Maxi Arena

Första perioden: 1–0 (0.42) Elias Skoglund (Björn Carlsson, Svante Dahlberg), 2–0 (8.22) Liam Borehed (Svante Dahlberg, Elias Skoglund), 3–0 (13.14) Liam Borehed (Svante Dahlberg, Martin Lundgren), 4–0 (16.00) Björn Carlsson (Mio Jovander, Kevin Pålsson), 5–0 (17.00) Thed Jävert (Svante Dahlberg, Maxim Kurvinen), 6–0 (17.57) Elias Skoglund (Svante Dahlberg).

Andra perioden: 6–1 (20.40) Liias Åkerström, 7–1 (29.25) Mio Jovander (Alvin Rudin), 8–1 (34.36) Martin Lundgren (Liam Borehed, Svante Dahlberg), 9–1 (37.31) Martin Lundgren (Svante Dahlberg).

Tredje perioden: 10–1 (40.49) Lucas Lundström (Elias Skoglund), 11–1 (43.06) Liam Borehed (Svante Dahlberg, Björn Carlsson), 12–1 (53.40) Thed Jävert (Björn Carlsson), 13–1 (53.56) Liam Borehed (Svante Dahlberg, Elias Skoglund), 14–1 (57.18) Elias Skoglund (Martin Lundgren).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Kumla Hockey J18: 2-1-2

Köping IF 2: 0-0-5

Nästa match:

Kumla Hockey J18: Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF, borta, 30 november

Köping IF 2: Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF, hemma, 27 november