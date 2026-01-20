Storseger för Kumla Hockey J18 borta mot Eskilstuna Linden 2

Tredje raka förlusten för Eskilstuna Linden 2

Eskilstuna Linden 2 nu åttonde, Kumla Hockey J18 på tredje plats

Åtta målskyttar för Kumla Hockey J18

Kumla Hockey J18 hade en riktig målfest när man besegrade Eskilstuna Linden 2 borta i Smehallen i U18 division 1 västra C vår. Kumla Hockey J18 vann med hela 11–3 (5–2, 1–1, 5–0).

Svante Dahlberg bakom Kumla Hockey J18:s avgörande

Kumla Hockey J18 spelade bäst i första perioden som laget vann klart med 5–2.

Efter 8.43 i andra perioden nätade Vincent Hagström och gjorde 2–6. Eskilstuna Linden 2:s Lucas Sjöberg gjorde 3–6 efter 14.45 på pass av Atte Aro.

Kumla Hockey J18 fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 11–3. Målen i sista perioden gjordes av Svante Dahlberg, Lucas Lundström, Maxim Kurvinen, Lucas Svahlin och Mio Jovander.

Kumla Hockey J18:s Svante Dahlberg stod för fem poäng, varav två mål, Lucas Svahlin gjorde tre mål och två assist och Thed Jävert hade tre assists.

Eskilstuna Linden 2 har haft en tuff start på serien och är helt utan poäng efter tre spelade matcher. Kumla Hockey J18 har sex poäng.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Kumla Hockey vunnit.

Nästa motstånd för Kumla Hockey J18 är Örebro HUF 1. Lagen möts söndag 1 februari 15.30 i Ica Maxi Arena.

Eskilstuna Linden 2–Kumla Hockey J18 3–11 (2–5, 1–1, 0–5)

U18 division 1 västra C vår, Smehallen

Första perioden: 0–1 (1.42) Alex Brorsson (Lucas Svahlin, Martin Lundgren), 0–2 (4.00) Gustav Wilhelmsson (Liam Borehed), 1–2 (10.06) Isac Lisell (Sigge Leffler, Gustav Berg), 1–3 (10.22) Lucas Svahlin (Vincent Hagström), 1–4 (10.35) Svante Dahlberg, 2–4 (12.41) Lucas Sjöberg, 2–5 (16.47) Lucas Svahlin (Isak Larsson, Svante Dahlberg).

Andra perioden: 2–6 (28.43) Vincent Hagström, 3–6 (34.45) Lucas Sjöberg (Atte Aro).

Tredje perioden: 3–7 (51.36) Lucas Lundström (Liam Borehed, Thed Jävert), 3–8 (56.47) Svante Dahlberg (Lucas Svahlin, Alex Brorsson), 3–9 (58.52) Maxim Kurvinen (Thed Jävert, Svante Dahlberg), 3–10 (59.01) Lucas Svahlin (Thed Jävert, Svante Dahlberg), 3–11 (59.25) Mio Jovander.

Nästa match:

Kumla Hockey J18: Örebro HUF:1, hemma, 1 februari 15.30