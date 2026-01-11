Storseger för Köping IF 1 hemma mot Hällefors IK/Nora HC

Köping IF 1-seger med 7–1 mot Hällefors IK/Nora HC

Köping IF 1:s William Svensson tvåmålsskytt

Lucas Träff ende målskytt för Hällefors IK/Nora HC

Köping IF 1 hade en riktig målfest när man besegrade Hällefors IK/Nora HC hemma i Köpings Ishall i U18 division 1 västra C vår. Köping IF 1 vann med hela 7–1 (2–0, 2–0, 3–1).

William Svensson gav Köping IF 1 ledningen efter 16.09 assisterad av Liam Norgren och Kian Lilja. Efter 16.18 gjorde laget 2–0 på nytt genom William Svensson efter pass från Axel Lönnqvist och Casper Ahlgren.

Efter 2.31 i andra perioden nätade Casper Ahlgren framspelad av Liam Norgren och gjorde 3–0. Leon Åkerström gjorde dessutom 4–0 efter 3.52 på pass av Liam Norgren och William Svensson.

Hällefors IK/Nora HC reducerade dock till 4–1 genom Lucas Träff tidigt i tredje perioden och gav visst liv till matchen igen av perioden.

Köping IF 1 stod därefter för tre raka mål i när laget gick från 4–1 till 7–1 på bara 5.46. Köping IF 1 tog därmed en klar seger.

Köping IF 1:s Liam Norgren hade tre assists, William Svensson stod för två mål och ett assist och Casper Ahlgren gjorde ett mål och två målgivande passningar.

När lagen senast möttes blev det seger för Köping IF 1 med 5–4.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Köping IF:1 vunnit.

Köping IF 1 tar sig an Kumla Hockey J18 i nästa match borta söndag 18 januari 17.00. Hällefors IK/Nora HC möter Eskilstuna Linden 2 hemma fredag 16 januari 19.00.

Köping IF 1–Hällefors IK/Nora HC 7–1 (2–0, 2–0, 3–1)

U18 division 1 västra C vår, Köpings Ishall

Första perioden: 1–0 (16.09) William Svensson (Liam Norgren, Kian Lilja), 2–0 (16.18) William Svensson (Axel Lönnqvist, Casper Ahlgren).

Andra perioden: 3–0 (22.31) Casper Ahlgren (Liam Norgren), 4–0 (23.52) Leon Åkerström (Liam Norgren, William Svensson).

Tredje perioden: 4–1 (44.29) Lucas Träff (Martin Thiery Wase), 5–1 (54.05) Didrik Davidsson (Leon Åkerström), 6–1 (55.59) Kian Lilja (Casper Ahlgren), 7–1 (59.51) Noel Brolin-Öhrn (Malte Bergqvist).

Nästa match:

Köping IF 1: Kumla Hockey, borta, 18 januari 17.00

Hällefors IK/Nora HC: Eskilstuna Linden:2, hemma, 16 januari 19.00