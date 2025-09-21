Storseger för Kiruna IF borta mot Burträsk

Kiruna IF-seger med 12–2 mot Burträsk

Alvin Taivalsaari med fyra mål för Kiruna IF

William Jakobsson avgjorde för Kiruna IF

Kiruna IF hade en riktig målfest när man besegrade Burträsk borta i Malmhallen i U18 division 1 norra A herr. Kiruna IF vann med hela 12–2 (5–1, 4–0, 3–1).

Riktigt bra var Alvin Taivalsaari, som stod för hela fyra mål för Kiruna IF.

Kiruna IF har startat med två raka segrar, efter 7–0 mot Lycksele i premiären.

Kiruna IF:s Alvin Taivalsaari fyramålsskytt

Kiruna IF tog kommandot i första perioden. Laget inledde målskyttet efter 2.39 genom Scott Paulsson, och gick upp till 0–3. Burträsk kom tillbaka och reducerade.

Innan perioden var över hade Kiruna IF dock ryckt åt sig ledningen med 1–5. Även i andra perioden var det Kiruna IF som spelade bäst och gick från 1–5 till 1–9 genom två mål av Alvin Taivalsaari, ett mål av Scott Paulsson och ett mål av Milo Törmä. Kiruna IF vann också tredje perioden 1–3 och matchen med hela 12–2.

Den 26 oktober tar lagen sig an varandra igen, då i Lombiahallen.

I nästa omgång har Burträsk Kalix hemma i Isbjörnen, fredag 26 september 19.30. Kiruna IF spelar hemma mot Boden lördag 27 september 16.00.

Burträsk–Kiruna IF 2–12 (1–5, 0–4, 1–3)

U18 division 1 norra A herr, Malmhallen

Första perioden: 0–1 (2.39) Scott Paulsson (William Jakobsson), 0–2 (8.54) Alvin Taivalsaari (Måns Klang, Milo Törmä), 0–3 (10.38) William Jakobsson (Tage Carlsten, Scott Paulsson), 1–3 (12.42) Albin Westman (Emanuel Gärding, Noa Eriksson), 1–4 (14.48) Hugo Karlström (Tage Carlsten, Scott Paulsson), 1–5 (15.55) Milo Törmä (Viggo Mämmi, Måns Klang).

Andra perioden: 1–6 (29.26) Alvin Taivalsaari (Viggo Mämmi), 1–7 (33.46) Scott Paulsson (William Jakobsson), 1–8 (34.08) Alvin Taivalsaari (Milo Törmä, Viggo Mämmi), 1–9 (35.43) Milo Törmä (Viggo Mämmi).

Tredje perioden: 1–10 (40.33) Tage Carlsten (Liam Forsman), 1–11 (56.18) Alvin Taivalsaari (Måns Klang, Hugo Zakrisson), 1–12 (59.15) Scott Paulsson, 2–12 (59.37) Albin Westman (Noa Eriksson, Henry Koistinen).

Nästa match:

Burträsk: Kalix HC, hemma, 26 september

Kiruna IF: Bodens HF, hemma, 27 september