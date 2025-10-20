Storseger för Kalix U18 hemma mot Sunderby SK U18

Kalix U18 vann med 7–1 mot Sunderby SK U18

Kirill Tabunov tvåmålsskytt för Kalix U18

Max Öjercrantz matchvinnare för Kalix U18

Kalix U18 hade en riktig målfest när man besegrade Sunderby SK U18 hemma i Part Arena i U18 division 1 norra A herr. Kalix U18 vann med hela 7–1 (2–1, 4–0, 1–0).

Kalix U18:s Kirill Tabunov tvåmålsskytt

Sunderby SK U18 tog ledningen i början av första perioden genom Walter Nyström.

Max Öjercrantz och Kirill Tabunov såg till att Kalix U18 vände till ledning med 2–1. Även i andra perioden var Kalix U18 starkast och gick från 2–1 till 6–1 genom mål av Linus Englund, John Lundberg, Johannes Kantola och Leon Öhlund. 7.21 in i tredje perioden nätade Kalix U18:s Kirill Tabunov återigen framspelad av Leon Öhlund och Edwin Karlsson och ökade ledningen. Det fastställde slutresultatet till 7–1.

Leon Öhlund gjorde ett mål för Kalix U18 och spelade dessutom fram till två mål.

Kalix U18 har tre segrar och två förluster och 21–17 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Sunderby SK U18 har tre vinster, en oavgjord och en förlust och 19–20 i målskillnad.

Det här betyder att Kalix U18 ligger på tredje plats i tabellen och Sunderby SK U18 är på sjätte plats. Så sent som den 27 september låg Kalix U18 på sjunde plats i tabellen.

Den 8 december möts lagen återigen, då i Sunderby Ishall.

På torsdag 23 oktober 19.30 spelar Kalix U18 borta mot Brooklyn Tigers HF U18 och Sunderby SK U18 hemma mot SK Lejon U18.

Kalix U18–Sunderby SK U18 7–1 (2–1, 4–0, 1–0)

U18 division 1 norra A herr, Part Arena

Första perioden: 0–1 (4.19) Walter Nyström (Edvin Jonsson, Viggo Elenius), 1–1 (12.12) Kirill Tabunov (Edwin Karlsson), 2–1 (13.06) Max Öjercrantz (Leon Öhlund, Viktor Savinen Eidegren).

Andra perioden: 3–1 (21.26) Linus Englund, 4–1 (22.30) John Lundberg (Erik Svedlund, Max Öjercrantz), 5–1 (28.02) Johannes Kantola (Gustav Tedfelt, Tim Brixdal), 6–1 (37.29) Leon Öhlund (Samuel Lidström).

Tredje perioden: 7–1 (47.21) Kirill Tabunov (Leon Öhlund, Edwin Karlsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Kalix U18: 3-0-2

Sunderby SK U18: 3-1-1

Nästa match:

Kalix U18: Brooklyn Tigers HF, borta, 23 oktober

Sunderby SK U18: SK Lejon, hemma, 23 oktober