Storseger för IK Göta hemma mot Wings Arlanda

Seger för IK Göta med 9–3 mot Wings Arlanda

IK Götas fjärde seger på de senaste fem matcherna

Oliwer Ekström avgjorde för IK Göta

IK Göta hade en riktig målfest när man besegrade Wings Arlanda hemma i HCL Tech Arena i U18 allettan östra herr. IK Göta vann med hela 9–3 (2–0, 3–1, 4–2).

Segern var IK Götas fjärde på de senaste fem matcherna.

IK Göta–Wings Arlanda – mål för mål

Efter åtta minuters spel gjorde IK Göta 1–0.

Ökade ledningen när laget gjorde 2–0 när Adam Belmonte slog till efter 15.32.

Även i andra perioden var det hemmalaget som var starkast. Laget vann perioden med 3–1 och ställningen efter två perioder var 5–1.

IK Göta vann också tredje perioden 4–2 och matchen med hela 9–3.

Oliwer Ekström gjorde ett mål för IK Göta och spelade dessutom fram till två mål, Jasper Carlsson stod för två mål och ett assist och Axel Rinman gjorde två mål och ett målgivande pass.

I tabellen innebär det här att IK Göta nu ligger på sjätte plats i tabellen. Wings Arlanda är på tolfte och sista plats.

Lagens första möte för säsongen vann IK Göta med 10–1.

IK Göta tar sig an Tumba i nästa match hemma söndag 23 november 17.30. Wings Arlanda möter samma dag 15.40 Vallentuna hemma.

IK Göta–Wings Arlanda 9–3 (2–0, 3–1, 4–2)

U18 allettan östra herr, HCL Tech Arena

Första perioden: 1–0 (8.50) Axel Rinman (Douglas Lindquist, Melvin Lindgren), 2–0 (15.32) Adam Belmonte.

Andra perioden: 3–0 (24.39) Jasper Carlsson (Elliot Hultstrand), 4–0 (27.27) Oliwer Ekström (Edvin Karlsson Kazeem, Axel Rinman), 5–0 (32.05) Axel Rinman (Jasper Carlsson, Oliwer Ekström), 5–1 (33.35) Vilgot Olsson (Edvin Stenerhag).

Tredje perioden: 6–1 (40.58) Melvin Lindgren (Oliwer Ekström), 7–1 (41.53) Leon Lundström-Stålbrand (Fabian Blomgren), 8–1 (50.22) Leon Lundström-Stålbrand (Robin Brattberger), 9–1 (57.09) Jasper Carlsson (Malte Ihlis), 9–2 (57.29) Edward Löfman (Gustav Nilsson, Edvin Stenerhag), 9–3 (58.47) Vilgot Olsson (Kevin Törnfeldt).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

IK Göta: 4-0-1

Wings Arlanda: 0-0-5

Nästa match:

IK Göta: IFK Tumba IK, hemma, 23 november

Wings Arlanda: Vallentuna Hockey, hemma, 23 november