Storseger för HV 71 hemma mot VIK Hockey J20

Seger för HV 71 med 8–2 mot VIK Hockey J20

Noel Skarby matchvinnare för HV 71

Andra raka förlusten för VIK Hockey J20

HV 71 hade en riktig målfest när man besegrade VIK Hockey J20 hemma i Prolympiahallen i U20 nationell södra. HV 71 vann med hela 8–2 (3–1, 3–1, 2–0).

Det var första segern för HV 71, efter 1–4-förlust mot SSK J20 i premiären.

HV 71–VIK Hockey J20 – mål för mål

HV 71 stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 3–0.

VIK Hockey J20 reducerade dock till 3–1 genom Olle Forsberg efter 19.53. Efter 0.11 i andra perioden ökade HV 71 på till 4–1, återigen genom Wille Magnertoft.

VIK Hockey J20 gjorde 4–2 genom Sam Thörnqvist tidigt i perioden av perioden.

HV 71 gjorde dock två snabba mål och gick från 4–2 till 6–2, målen av Vashek Blanar och Oscar Davidsson. HV 71 fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 8–2. Målen i sista perioden gjordes av Oscar Pöyliö och Vashek Blanar.

Wille Magnertoft gjorde två mål för HV 71 och spelade dessutom fram till tre mål, Oscar Davidsson stod för ett mål och fyra assists, Vashek Blanar gjorde två mål och ett målgivande pass och Noel Skarby gjorde ett mål och spelade dessutom fram till två mål.

I nästa match möter HV 71 Växjö borta på fredag 19 september 19.00. VIK Hockey J20 möter Örebro Hockey J20 onsdag 17 september 19.00 hemma.

HV 71–VIK Hockey J20 8–2 (3–1, 3–1, 2–0)

U20 nationell södra, Prolympiahallen

Första perioden: 1–0 (3.29) Malte Gustafsson (Wille Magnertoft, Oscar Davidsson), 2–0 (8.02) Wille Magnertoft (Malte Gustafsson), 3–0 (18.14) Noel Skarby (Wille Magnertoft, Oscar Davidsson), 3–1 (19.53) Olle Forsberg (Hugo Ingemarsson, Max Joona).

Andra perioden: 4–1 (20.11) Wille Magnertoft (Oscar Davidsson, Vashek Blanar), 4–2 (23.54) Sam Thörnqvist (Filip Lejonryde, Kian Clementsson Kinn), 5–2 (31.30) Vashek Blanar (Jakob Leander, Noel Skarby), 6–2 (34.04) Oscar Davidsson (Noel Skarby).

Tredje perioden: 7–2 (55.02) Oscar Pöyliö (Wille Magnertoft, Oscar Davidsson), 8–2 (59.16) Vashek Blanar (Jakob Leander, Theo Sonestedt).

Nästa match:

HV 71: Växjö Lakers HC, borta, 19 september

VIK Hockey J20: Örebro HK, hemma, 17 september