Storseger för Hudiksvall – 7–2 mot Lindefallet/Hudiksvall/Söderhamn/Söderhamn Ljusne

Hudiksvall vann med 7–2 mot Lindefallet/Hudiksvall/Söderhamn/Söderhamn Ljusne

Noah Almén avgjorde för Hudiksvall

Andra raka segern för Hudiksvall

Hudiksvall hade inga problem med Lindefallet/Hudiksvall/Söderhamn/Söderhamn Ljusne i U18 Div 1 västra A herr och vann hemma med utklassningssiffrorna 7–2 (1–0, 4–2, 2–0).

Hudiksvall har startat med två raka segrar, efter 6–2 mot Strömsbro 2 i premiären.

Bollnäs/Alfta U18 nästa för Hudiksvall

Lucas Olsén gjorde 1–0 till Hudiksvall efter nio minuter på pass av Algot Zederfeldt. Hudiksvall övertaget även i andra perioden. Laget inledde målskyttet efter 5.28 genom Valter Zederfeldt och gick upp till 4–0 innan Lindefallet/Hudiksvall/Söderhamn/Söderhamn Ljusne kom tillbaka och reducerade till 4–2.

Innan perioden var över hade Hudiksvall ryckt åt sig ledningen med 5–2. Hudiksvall fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 7–2. Målen i sista perioden gjordes av Axel Göransson och Nils Norgren.

Den 13 november tar lagen sig an varandra igen, då i Internetport Arena.

Hudiksvall tar sig an Bollnäs/Alfta U18 i nästa match hemma torsdag 16 oktober 19.30. Lindefallet/Hudiksvall/Söderhamn/Söderhamn Ljusne möter Strömsbro 2 hemma söndag 12 oktober 14.00.

Hudiksvall–Lindefallet/Hudiksvall/Söderhamn/Söderhamn Ljusne 7–2 (1–0, 4–2, 2–0)

U18 Div 1 västra A herr, Holmen Center

Första perioden: 1–0 (9.09) Lucas Olsén (Algot Zederfeldt).

Andra perioden: 2–0 (25.28) Valter Zederfeldt (Axel Norin, Viktor Holmberg), 3–0 (28.11) Noah Almén, 4–0 (35.04) Algot Zederfeldt (Nils Norgren, Miro Lybeck), 4–1 (35.37) Alexander Sundberg (Noah Dahlström), 4–2 (39.39) Oscar Sundberg (Noah Dahlström, Tiam Jonsson Eldh), 5–2 (39.55) Tobin Edén (Viktor Holmberg, Axel Norin).

Tredje perioden: 6–2 (46.30) Nils Norgren, 7–2 (50.40) Axel Göransson (Lucas Olsén).

Nästa match:

Hudiksvall: Bollnäs IS/Alfta GIF, hemma, 16 oktober

Lindefallet/Hudiksvall/Söderhamn/Söderhamn Ljusne: Strömsbro IF 2, hemma, 12 oktober