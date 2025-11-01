Storseger för Hisingen borta mot Järnbrotts HK

Hisingen segrade – 14–3 mot Järnbrotts HK

Hisingens fjärde seger på de senaste fem matcherna

Filip Gustavsson fyramålsskytt för Hisingen

Hisingen hade en riktig målfest när man besegrade Järnbrotts HK borta i Slottskogens Ishall i U20 division 1 A syd herr. Hisingen vann med hela 14–3 (3–1, 9–0, 2–2).

Filip Gustavsson var den stora snackisen, som stod för hela fyra mål för Hisingen.

Segern var Hisingens fjärde på de senaste fem matcherna.

Joakim Tornberg gjorde matchvinnande målet

Hisingen dominerade i första perioden som laget vann med 3–1.

Även i andra perioden var Hisingen starkast och gick från 1–3 till 1–12 genom tre mål av Filip Gustavsson, två mål av Joel Lundqvist, ett mål av Theo Almqvist, ett mål av Joakim Tornberg, ett mål av Igor Dashevskyi och ett mål av Philip Seth. Tredje perioden slutade 2–2 och Hisingen vann matchen med 14–3.

När lagen senast möttes vann Hisingens IK med 14–3.

Järnbrotts HK tar sig an Rönnäng i nästa match borta söndag 9 november 17.30. Hisingen möter Härryda hemma torsdag 6 november 19.40.

Järnbrotts HK–Hisingen 3–14 (1–3, 0–9, 2–2)

U20 division 1 A syd herr, Slottskogens Ishall

Första perioden: 0–1 (3.25) Igor Dashevskyi (Alve Hagberg, Love Henriksson), 1–1 (4.33) Maximilian Krantz Högström (Johan Östberg), 1–2 (6.26) Lukas Stahl (Mateusz Myszka), 1–3 (16.49) Igor Dashevskyi (John Björsander, Lukas Stahl).

Andra perioden: 1–4 (22.21) Joakim Tornberg (Lukas Stahl), 1–5 (23.51) Igor Dashevskyi (John Björsander), 1–6 (25.53) Filip Gustavsson (Joel Lundqvist, Theo Almqvist), 1–7 (29.26) Filip Gustavsson (Theo Almqvist), 1–8 (30.22) Filip Gustavsson, 1–9 (33.06) Joel Lundqvist, 1–10 (36.13) Philip Seth (John Björsander, Alve Hagberg), 1–11 (37.14) Joel Lundqvist (Linus Lövgren), 1–12 (37.37) Theo Almqvist (William Nordberg, Isak Krans).

Tredje perioden: 2–12 (42.38) Lucas Andreasson (Johan Östberg), 3–12 (48.15) Hugo Brusehed (Filip Lindstrand-Ribberström), 3–13 (49.26) Filip Gustavsson (Linus Lövgren), 3–14 (56.09) Lukas Stahl (Love Henriksson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Järnbrotts HK: 0-0-5

Hisingen: 4-0-1

Nästa match:

Järnbrotts HK: Rönnängs IK, borta, 9 november

Hisingen: Härryda HC, hemma, 6 november