Storseger för Hammarö J20 borta mot Nora HC/Hällefors IK U23

Hammarö J20 hade en riktig målfest när man besegrade Nora HC/Hällefors IK U23 borta i NEH Hallen i U20 Div 1 västra B herr. Hammarö J20 vann med hela 13–2 (8–0, 3–1, 2–1).

Hammarö J20 var starkast i första perioden som laget vann klart med 8–0.

Bortalaget var starkast i även i andra perioden. Laget vann perioden med 1–3 och ställningen efter två perioder var 1–11.

Hammarö J20 gjorde två mål i tredje perioden och gick från 1–11 till 1–13, målen av Hjalmar Backman och Melker Singer. Målen punkterade matchen.

Lucas Träff reducerade förvisso men närmare än 2–13 kom inte Nora HC/Hällefors IK U23. Hammarö J20 tog därmed en säker seger.

Melker Singer gjorde två mål för Hammarö J20 och spelade fram till tre mål, Charlie Fors stod för fyra poäng, varav ett mål, Albin Hanes gjorde ett mål och två assist, Vilmer Timmerklev hade tre assists, Vincent Granlycke gjorde två mål och spelade dessutom fram till ett mål, Johan Hedberg gjorde ett mål och två assist och Sebastian Redfern gjorde tre mål.

Den 7 februari spelar lagen mot varandra på nytt, i Hammarö Ishall.

Nästa gång lagen spelar i serien är lördag 22 november. Då möter Nora HC/Hällefors IK U23 Grums IK 2 i Billerudhallen 14.00. Hammarö J20 tar sig an Nor IK U23/Solstad HC hemma 17.30.

Nora HC/Hällefors IK U23–Hammarö J20 2–13 (0–8, 1–3, 1–2)

U20 Div 1 västra B herr, NEH Hallen

Första perioden: 0–1 (1.41) Charlie Fors (Alexander Eriksson, Melker Singer), 0–2 (10.12) Melker Singer (Vilmer Timmerklev), 0–3 (10.24) Vincent Granlycke (Hjalmar Backman, Vilmer Timmerklev), 0–4 (13.20) Albin Hanes (Alvin Sott, Johan Hedberg), 0–5 (14.04) Alexander Eriksson (Melker Singer, Charlie Fors), 0–6 (14.35) Vincent Granlycke, 0–7 (14.45) Johan Hedberg, 0–8 (15.14) Sebastian Redfern (Albin Hanes).

Andra perioden: 1–8 (25.16) William Karlsson (Simon Svensson, Fabian Larsson), 1–9 (29.07) Sebastian Redfern (Alvin Sott), 1–10 (29.30) Felix Carlbäck Magnil (Charlie Fors, Melker Singer), 1–11 (38.05) Sebastian Redfern (Albin Hanes, Johan Hedberg).

Tredje perioden: 1–12 (40.20) Hjalmar Backman (Vilmer Timmerklev, Vincent Granlycke), 1–13 (47.46) Melker Singer (Felix Carlbäck Magnil, Charlie Fors), 2–13 (54.54) Lucas Träff (Wilmer Landmark, Martin Thiery Wase).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Nora HC/Hällefors IK U23: 2-0-3

Hammarö J20: 2-1-2

Nästa match:

Nora HC/Hällefors IK U23: Grums IK 2, borta, 22 november

Hammarö J20: Nor IK U23/Solstad HC, hemma, 22 november