Storseger för Falu J20 borta mot Ludvika Hockey J20

Falu J20-seger med 10–3 mot Ludvika Hockey J20

Edvin Granberg matchvinnare för Falu J20

Tredje raka segern för Falu J20

Falu J20 hade en riktig målfest när man besegrade Ludvika Hockey J20 borta i Hitachi Arena i U20 division 1 västra A herr. Falu J20 vann med hela 10–3 (4–1, 2–1, 4–1).

Ludvika Hockey J20–Falu J20 – mål för mål

Falu J20 spelade bäst i första perioden som laget vann klart med 4–1.

Bortalaget var starkast i även i andra perioden. Laget vann perioden med 1–2 och ställningen efter två perioder var 2–6.

Falu J20 ökade ledningen till 2–7 genom Hampus Moberg efter 1.07 i tredje perioden.

Ludvika Hockey J20 reducerade dock till 3–7 genom Edvin Forsman efter 6.30 av perioden.

Falu J20 stod därefter för tre raka mål i när laget gick från 3–7 till 3–10 på bara 5.55. Falu J20 tog därmed en klar seger.

Falu J20:s Elias Isaksson hade fyra assists och Neo Andersson stod för fyra poäng, varav två mål.

Den 17 januari möts lagen återigen, då i Lugnets Ishall.

Ludvika Hockey J20 tar sig an IFK Arboga IK i nästa match borta lördag 1 november 14.40. Falu J20 möter samma dag 12.45 Västerås Pickels HC hemma.

Ludvika Hockey J20–Falu J20 3–10 (1–4, 1–2, 1–4)

U20 division 1 västra A herr, Hitachi Arena

Första perioden: 0–1 (5.36) Neo Andersson, 1–1 (12.09) Alfred Granberg (Viggo Hammarbäck, Anton Berg), 1–2 (14.35) Oliver Färdigh (Elias Isaksson, William Alexson), 1–3 (16.33) Andreas Eriksson (Elias Isaksson), 1–4 (17.08) Edvin Granberg (Neo Andersson).

Andra perioden: 1–5 (22.37) Albin Asp (Edvin Granberg, Albin Barkensjö), 1–6 (32.32) Gustav Larsson (John Kullås Hamrén), 2–6 (37.47) Anton Berg (Loke Jepsen, Viggo Hammarbäck).

Tredje perioden: 2–7 (41.07) Hampus Moberg, 3–7 (46.30) Edvin Forsman (Lucas Silvennoinen, Gustav Bratt), 3–8 (47.40) Sebastian Lindblom (Neo Andersson, Elias Isaksson), 3–9 (52.16) Hampus Moberg (William Alexson), 3–10 (53.35) Neo Andersson (Elias Isaksson, Gustav Larsson).

Nästa match:

Ludvika Hockey J20: IFK Arboga U 23, borta, 1 november

Falu J20: Västerås Pickels HC, hemma, 1 november