Storseger för Eskilstuna Linden Hockey hemma mot IFK Tumba IK 2

Eskilstuna Linden Hockey-seger med 10–1 mot IFK Tumba IK 2

Melvin Pelkonen Lillemets matchvinnare för Eskilstuna Linden Hockey

Andra raka segern för Eskilstuna Linden Hockey

Eskilstuna Linden Hockey hade en riktig målfest när man besegrade IFK Tumba IK 2 hemma i Smehallen i U18 division 1 östra C herr. Eskilstuna Linden Hockey vann med hela 10–1 (3–1, 2–0, 5–0).

Det var andra raka för Eskilstuna Linden Hockey, efter 4–2-segern mot Åker/Strängnäs HC i premiären.

Segeltorps IF U18 nästa för Eskilstuna Linden Hockey

I första perioden var det Eskilstuna Linden Hockey som var starkast. Laget vann perioden med 3–1.

Även i andra perioden var Eskilstuna Linden Hockey starkast och gick från 3–1 till 5–1 genom två snabba mål i slutet av perioden av Wilhelm Högback Norén och Eric Törnberg. Eskilstuna Linden Hockey fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 10–1. Målen i sista perioden gjordes av Wilhelm Högback Norén, Hampus Fornstedt, Filip Ingman, Eric Törnberg och Maximilian Lainio.

Eskilstuna Linden Hockeys Filip Ingman stod för två mål och två assists, Maximilian Lainio gjorde ett mål och spelade dessutom fram till tre mål, Wilhelm Högback Norén gjorde två mål och ett målgivande pass och Eric Törnberg gjorde två mål och spelade dessutom fram till ett mål.

Lagen möts på nytt i Ishuset den 20 november.

Nästa gång lagen spelar i serien är söndag 12 oktober. Då möter Eskilstuna Linden Hockey Segeltorps IF U18 i Segeltorpshallen 18.30. IFK Tumba IK 2 tar sig an Tullinge U18 hemma 15.30.

Eskilstuna Linden Hockey–IFK Tumba IK 2 10–1 (3–1, 2–0, 5–0)

U18 division 1 östra C herr, Smehallen

Första perioden: 1–0 (0.27) Filip Ingman (Joel Vartiainen, Frank Rosedahl Salvéus), 1–1 (7.33) Monchai Öberg (Alfons Boholm Rigby), 2–1 (7.48) Melvin Pelkonen Lillemets (Zacharias Karlsson, Filip Ingman), 3–1 (18.44) Gabriel Carlsson (Måns Dicksved, Eric Törnberg).

Andra perioden: 4–1 (33.32) Wilhelm Högback Norén (Måns Dicksved, Filip Ingman), 5–1 (35.45) Eric Törnberg (Maximilian Lainio, Wilhelm Högback Norén).

Tredje perioden: 6–1 (40.18) Wilhelm Högback Norén (Gabriel Carlsson, Maximilian Lainio), 7–1 (46.49) Maximilian Lainio (Joel Vartiainen), 8–1 (46.56) Eric Törnberg (Maximilian Lainio), 9–1 (47.58) Filip Ingman, 10–1 (58.55) Hampus Fornstedt.

Nästa match:

Eskilstuna Linden Hockey: Segeltorps IF Ishockeyförening, borta, 12 oktober

IFK Tumba IK 2: Tullinge TP HC, hemma, 12 oktober