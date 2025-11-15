Storseger för Dalen borta mot Guts/Valdemarsvik

Dalen vann med 19–1 mot Guts/Valdemarsvik

Dalens sjunde seger på de senaste åtta matcherna

Leo Serup gjorde fem mål för Dalen

Dalen hade en riktig målfest när man besegrade Guts/Valdemarsvik borta i Arena Grosvad i U20 division 1 C syd herr. Dalen vann med hela 19–1 (7–0, 7–0, 5–1).

Dalens Leo Serup var matchens utropstecken och stod för hela fem mål.

Segern var Dalens sjunde på de senaste åtta matcherna, och femte raka segern på bortaplan.

Dalen dominerade i första perioden som laget vann klart med 7–0.

Även i andra perioden var det Dalen som var vassast och gick från 0–7 till 0–14 genom två mål av Anton Rydqvist, två mål av Leo Serup, ett mål av Royce Nundahl, ett mål av Ludwig Uppenberg och ett mål av Vidar Lindström. Dalen vann också tredje perioden 1–5 och matchen med hela 19–1.

Med två omgångar kvar är Guts/Valdemarsvik på sjunde plats i tabellen medan Dalen är på tredje plats.

Säsongens första möte lagen emellan vann HC Dalen med 18–0.

Tisdag 18 november spelar Guts/Valdemarsvik hemma mot Mjölby 19.00 och Dalen mot Vita Hästen J20 hemma 19.40 i Smedjehov.

Guts/Valdemarsvik–Dalen 1–19 (0–7, 0–7, 1–5)

U20 division 1 C syd herr, Arena Grosvad

Första perioden: 0–1 (5.59) Jonathan Sagemar (Anton Rydqvist, Vidar Lindström), 0–2 (7.36) Leo Serup (Jonathan Sagemar, Sigge Linge), 0–3 (12.03) Luka Nikolic (Leo Serup, Royce Nundahl), 0–4 (13.26) Anton Rydqvist (Vidar Lindström, Jonathan Sagemar), 0–5 (15.09) Royce Nundahl (Jonathan Sagemar, Vidar Lindström), 0–6 (17.24) Anton Rydqvist (Leo Serup), 0–7 (18.27) Vidar Lindström (Leo Serup, Jonathan Sagemar).

Andra perioden: 0–8 (23.11) Royce Nundahl (Luka Nikolic, Vilmer Jansson), 0–9 (23.20) Leo Serup (Anton Rydqvist, Max Ekström), 0–10 (26.20) Ludwig Uppenberg (Colin Blomberg, Isac Thunblom), 0–11 (26.53) Anton Rydqvist (Vidar Lindström, Jonathan Sagemar), 0–12 (31.07) Leo Serup (Anton Rydqvist), 0–13 (32.16) Anton Rydqvist (Luka Nikolic), 0–14 (36.47) Vidar Lindström (Isac Thunblom, Vilmer Jansson).

Tredje perioden: 0–15 (43.42) Vidar Lindström (Jonathan Sagemar), 0–16 (44.27) Leo Serup (Luka Nikolic, Colin Blomberg), 0–17 (45.35) Royce Nundahl (Jonathan Sagemar, Leo Serup), 0–18 (54.10) Colin Blomberg, 0–19 (57.55) Leo Serup (Vidar Lindström, Jonathan Sagemar), 1–19 (59.55) Timmy Lövgren (Markus Lagher).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Guts/Valdemarsvik: 0-0-5

Dalen: 4-0-1

Nästa match:

Guts/Valdemarsvik: Mjölby HC, hemma, 18 november

Dalen: HC Vita Hästen, hemma, 18 november