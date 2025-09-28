Storseger för Boo hemma mot Wings Arlanda

Boo vann med 9–0 mot Wings Arlanda

Max Stavin med tre mål för Boo

Vincent Sörlin avgjorde för Boo

Boo hade en riktig målfest när man besegrade Wings Arlanda hemma i Björknäs Ishall i U18 allettan östra herr. Boo vann med hela 9–0 (3–0, 3–0, 3–0).

Max Stavin gjorde tre mål för Boo

Boo stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 3–0. Även i andra perioden var Boo starkast och gick från 3–0 till 6–0 genom mål av Arsenijs Zaicevs, Theo Ringqvist och Milton Zetterlund. Boo fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 9–0. Målen i sista perioden gjordes av Max Stavin, som gjorde tre mål.

Boos Max Stavin stod för tre mål och två assists, Edvin Runnäs Boivie hade tre assists och Vincent Sörlin gjorde två mål och spelade dessutom fram till ett mål.

För Boo gör resultatet att laget nu ligger på första plats i tabellen medan Wings Arlanda är sist, på tolfte plats.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 9 november i Pinbackshallen.

Boo tar sig an Viggbyholm i nästa match borta fredag 3 oktober 19.40. Wings Arlanda möter Värmdö hemma torsdag 2 oktober 19.45.

Boo–Wings Arlanda 9–0 (3–0, 3–0, 3–0)

U18 allettan östra herr, Björknäs Ishall

Första perioden: 1–0 (3.25) Vincent Sörlin, 2–0 (10.24) Theo Ringqvist (Vincent Sörlin, Erik Lindefors), 3–0 (17.54) Vincent Sörlin (Max Stavin).

Andra perioden: 4–0 (23.36) Arsenijs Zaicevs (Edvin Runnäs Boivie), 5–0 (26.48) Theo Ringqvist (Max Stavin, Edvin Runnäs Boivie), 6–0 (35.45) Milton Zetterlund (Arsenijs Zaicevs, Edvin Runnäs Boivie).

Tredje perioden: 7–0 (43.18) Max Stavin (Fabian Spjuth), 8–0 (49.21) Max Stavin (Fabian Spjuth, Gustav Ragnerstam), 9–0 (55.44) Max Stavin (Milton Zetterlund, Vincent Andersson).

Nästa match:

Boo: Viggbyholms IK, borta, 3 oktober

Wings Arlanda: Värmdö HC, hemma, 2 oktober