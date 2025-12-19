Storseger för Avesta – 10–5 mot Lindlöven

Avesta vann med 10–5 mot Lindlöven

Linus Vallin matchvinnare för Avesta

Avestas femte seger för säsongen

Avesta fick rejäl utdelning när laget vann på hemmaplan mot Lindlöven i U20 division 1 västra A herr med 10–5 (2–0, 6–2, 2–3).

IFK Arboga IK nästa för Avesta

Elton Lilja gjorde 1–0 till Avesta efter 18.57 på straff.

2–0 kom efter 19.33 genom Erasts Nazarenko efter pass från Rick Brunemalm och Artem Sharets.

Hemmalaget var starkast i även i andra perioden. Laget vann perioden med 6–2 och ställningen efter två perioder var 8–2.

I tredje perioden var det i stället Lindlöven som hade greppet. Laget vann perioden med 2–3 men Avesta kunde hålla undan och vinna matchen med 10–5.

Avestas Erasts Nazarenko stod för tre mål och två assists, Elton Lilja gjorde ett mål och fyra målgivande passningar, Linus Vallin gjorde ett mål och spelade dessutom fram till tre mål och Victor Österberg gjorde tre mål och ett målgivande pass. Simon Carlefalk hade tre assists och Noah Fromell gjorde två mål och spelade fram till ett mål för Lindlöven.

Det här betyder att Avesta är kvar på femte plats och Lindlöven stannar på tredje plats, i serien.

Lagen spelar mot varandra igen den 7 februari i Lindehov.

Lördag 20 december 13.45 spelar Avesta borta mot IFK Arboga IK. Lindlöven möter Häradsbygden borta i Clas Ohlson Foundation Arena lördag 10 januari 16.00.

Avesta–Lindlöven 10–5 (2–0, 6–2, 2–3)

U20 division 1 västra A herr, Avestahallen

Första perioden: 1–0 (18.57) Elton Lilja, 2–0 (19.33) Erasts Nazarenko (Rick Brunemalm, Artem Sharets).

Andra perioden: 2–1 (21.04) Noah Fromell (Simon Carlefalk, Jonas Flodström), 3–1 (23.12) Victor Österberg (Linus Vallin), 4–1 (24.55) Erasts Nazarenko (Linus Vallin, Elton Lilja), 5–1 (26.03) Erasts Nazarenko (Carl Berglund, Elton Lilja), 5–2 (30.41) Axel Sander (Anton Larsson, Alexander Svensson), 6–2 (32.37) Linus Vallin (Elton Lilja), 7–2 (36.09) Victor Österberg (Linus Vallin), 8–2 (39.14) Carl Berglund (Erasts Nazarenko, Elton Lilja).

Tredje perioden: 8–3 (42.30) Jonas Flodström (Lucas Sjöö, Elis Hallström), 8–4 (43.47) Wilmer Axnér (Noah Fromell, Simon Carlefalk), 9–4 (46.29) Viktor Lyckman (Elias Walldén, Victor Österberg), 9–5 (47.22) Noah Fromell (Alexander Svensson, Simon Carlefalk), 10–5 (58.39) Victor Österberg (Erasts Nazarenko, Loui Thorén Hedblom).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Avesta: 3-0-2

Lindlöven: 3-0-2

Nästa match:

Avesta: IFK Arboga U 23, borta, 20 december 13.45

Lindlöven: Häradsbygdens Sportsällskap, borta, 10 januari 16.00