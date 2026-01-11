Storseger för Ånge hemma mot Teg J20

Ånge-seger med 11–1 mot Teg J20

Charlie Owén-Hooker fyramålsskytt för Ånge

Sjätte förlusten i rad för Teg J20

Ånge hade en riktig målfest när man besegrade Teg J20 hemma i Kastbergshallen i U20 region norr fortsättning herr. Ånge vann med hela 11–1 (3–1, 5–0, 3–0).

Det blev ett riktigt målfyrverkeri för Ånges Charlie Owén-Hooker, som stod för hela fyra mål i matchen.

Resultatet innebär att Teg J20 nu har sex förluster i rad.

Ånges Charlie Owén-Hooker fyramålsskytt

Ånge dominerade i första perioden. Laget vann perioden med 3–1.

Även i andra perioden var Ånge starkast och gick från 3–1 till 8–1 genom två mål av Charlie Owén-Hooker, ett mål av Gustav Bergsman, ett mål av Jaroslavs Cirkins och ett mål av Tomas Holan.

Ånge fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 11–1. Målen i sista perioden gjordes av Emil Wirzén, som gjorde två mål, och Charlie Owén-Hooker.

Ånge ligger på femte plats i tabellen efter matchen medan Teg J20 är på åttonde plats.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Ånge IK vunnit.

Ånge möter Njurunda i nästa match borta onsdag 14 januari 19.30. Teg J20 möter samma dag Vännäs borta.

Ånge–Teg J20 11–1 (3–1, 5–0, 3–0)

U20 region norr fortsättning herr, Kastbergshallen

Första perioden: 1–0 (0.35) Kristers Korbans (Rolands Ramutis, Ricards Skragis), 2–0 (1.06) Charlie Owén-Hooker (Lucas Elfvén), 3–0 (5.34) Jaroslavs Cirkins (Kristers Korbans, Ricards Skragis), 3–1 (19.49) Samuel Lindquist Nilsson (Michal Holicka).

Andra perioden: 4–1 (21.27) Charlie Owén-Hooker (Lucas Elfvén, Samuel Tisovcik), 5–1 (22.41) Gustav Bergsman (Jesper Häreby, Lancelot Lundberg), 6–1 (24.59) Jaroslavs Cirkins (Kristers Korbans), 7–1 (35.16) Charlie Owén-Hooker (Emil Wirzén, Ricards Skragis), 8–1 (39.14) Tomas Holan (Tobias Polakovic, Matus Paulovic).

Tredje perioden: 9–1 (48.18) Charlie Owén-Hooker (Emil Wirzén, Matus Kuzma), 10–1 (53.15) Emil Wirzén (Daniels Dzedulis, Lucas Elfvén), 11–1 (57.53) Emil Wirzén.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Ånge: 2-1-2

Teg J20: 0-1-4

Nästa match:

Ånge: Njurunda SK, borta, 14 januari 19.30

Teg J20: Vännäs HC, borta, 14 januari 19.30