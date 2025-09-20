Storseger för Alingsås hemma mot Skövde HC

Alingsås vann med 8–2 mot Skövde HC

Joar Packalén med tre mål för Alingsås

Alingsås hade en riktig målfest när man besegrade Skövde HC hemma i Nolhaga Ishall i U20 division 1 B syd herr. Alingsås vann med hela 8–2 (2–0, 4–1, 2–1).

Alingsås tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 2–0. Alingsås hade övertaget i andra perioden. Laget gjorde 3–0 efter 6.51 genom Melvin Sylvén, och gick upp till 5–0 innan Skövde HC svarade.

I periodpausen hade Alingsås ledningen med 6–1. Alingsås gjorde två snabba mål i tredje perioden och gick från 6–1 till 8–1, båda målen av Joar Packalén. Målen punkterade matchen.

Loke Jonsson reducerade förvisso, men närmare än 8–2 kom inte Skövde HC. Alingsås tog därmed en stabil seger.

Alingsås Pelle Halvordsson stod för ett mål och två assists och Joar Packalén gjorde tre mål.

Tisdag 23 september spelar Alingsås borta mot Vänersborg 19.30 och Skövde HC mot Ulricehamns IF/Nittorps IK hemma 19.00 i Billingehov.

Alingsås–Skövde HC 8–2 (2–0, 4–1, 2–1)

U20 division 1 B syd herr, Nolhaga Ishall

Första perioden: 1–0 (9.57) Isak Rosén (Pelle Halvordsson, Leon Johansen), 2–0 (18.04) Pelle Halvordsson (Isak Rosén, Anton Stålberg).

Andra perioden: 3–0 (26.51) Melvin Sylvén, 4–0 (28.44) Linus Mörk, 5–0 (29.47) Joar Packalén (Oliver Stålberg, Hampus Bühler), 5–1 (37.01) Wilmer Eriksson (Vidar Erlingsson, Lucas Silvede), 6–1 (38.47) Olle Boman (Viggo Bratland).

Tredje perioden: 7–1 (48.47) Joar Packalén (Pelle Halvordsson, Viggo Bratland), 8–1 (49.12) Joar Packalén (Max Bratland), 8–2 (56.42) Loke Jonsson (Wilmer Eriksson).

Nästa match:

Alingsås: Vänersborgs HC, borta, 23 september

Skövde HC: Ulricehamns IF/Nittorps IK, hemma, 23 september