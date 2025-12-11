Stark vändning till seger för Väsby mot Enköping

Seger för Väsby med 5–2 mot Enköping

Loui Paulsson matchvinnare för Väsby

Tredje raka segern för Väsby

Publiken fick se en tredje period där matchen vände i U18 allettan östra herr mellan Väsby och Enköping i Vilundaparkens Ishall A. Bortalaget Enköping hade ledningen i början av tredje perioden, med 2–1, men Väsby vände matchen och vann till slut med 5–2.

Järna nästa för Väsby

Enköping startade matchen piggt och tog ledningen direkt i matchöppningen. Efter bara 1.13 slog Gabriel Söderberg till med assist av Daniel Lindeberg och Tor Nordgren.

Efter 2.54 i andra perioden nätade Oscar Walter framspelad av Colin Ehrencrona och Oscar Lag och gjorde 0–2.

Väsbys William Klintefalk gjorde 1–2 efter 16.55 på pass av Viktor Forsberg och Philip Israelsson.

Väsby vände på dock matchen när laget gjorde fyra raka mål och gick från 1–2 till 5–2 i tredje perioden. Mauritzons 5–2-mål kom med 27 sekunder kvar av matchen. Därmed tog laget en säker seger.

Liam Mattsson Häggblad gjorde ett mål för Väsby och spelade dessutom fram till två mål.

Väsby har tre segrar och två förluster och 17–15 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Enköping har fyra vinster och en förlust och 31–17 i målskillnad.

Med en omgång kvar är Väsby på sjunde plats i tabellen medan Enköping är på fjärde plats.

Säsongens första möte lagen emellan vann Enköpings SK HK med 6–2.

Väsby tar sig an Järna i nästa match hemma söndag 14 december 17.30. Enköping möter samma dag 16.00 Värmdö hemma.

Väsby–Enköping 5–2 (0–1, 1–1, 4–0)

U18 allettan östra herr, Vilundaparkens Ishall A

Första perioden: 0–1 (1.13) Gabriel Söderberg (Daniel Lindeberg, Tor Nordgren).

Andra perioden: 0–2 (22.54) Oscar Walter (Colin Ehrencrona, Oscar Lag), 1–2 (36.55) William Klintefalk (Viktor Forsberg, Philip Israelsson).

Tredje perioden: 2–2 (40.31) Isac Moberg (Liam Mattsson Häggblad), 3–2 (46.55) Loui Paulsson (Hugo Di Meglio), 4–2 (49.32) Liam Mattsson Häggblad (Isac Moberg, Loui Paulsson), 5–2 (59.33) Adam Mauritzon (Liam Mattsson Häggblad).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Väsby: 3-0-2

Enköping: 4-0-1

Nästa match:

Väsby: Järna SK, hemma, 14 december 17.30

Enköping: Värmdö HC, hemma, 14 december 16.00