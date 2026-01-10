Stark vändning till seger för Värmdö mot Viggbyholm

Värmdö segrade – 8–5 mot Viggbyholm

Värmdös Edvin Boström tremålsskytt

Viggbyholm nu åttonde, Värmdö på fjärde plats

Publiken fick se en tredje period där matchen vände i U18 regional öst fortsättning vår mellan Viggbyholm och Värmdö i Hägernäs Ishall. Hemmalaget Viggbyholm hade ledningen i början av tredje perioden, med 5–4, men Värmdö vände matchen och vann till slut med 8–5.

– Två perioder som är bra men en svag tredje period och spelet framför mål avgör idag, kommenterade Viggbyholms huvudtränare Danne Nilsson.

Värmdös Edvin Boström tremålsskytt

Edvin Boström gjorde 1–0 till Värmdö efter tolv minuters spel med assist av Lucas Asplund och Alexander Borgström.

I andra perioden var det i stället Viggbyholm som hade övertaget. Laget vann perioden med 5–3 och ställningen efter två perioder var 5–4.

I tredje perioden var det i stället Värmdö som hade greppet. Laget vann perioden med 0–4 och matchen med 8–5.

Värmdös Alexander Borgström stod för fyra poäng, varav två mål, Edvin Boström gjorde tre mål och ett assist och Lucas Asplund hade tre assists. Anton Roos Olsen gjorde två mål och spelade dessutom fram till ett mål för Viggbyholm.

Viggbyholm ligger på åttonde plats i tabellen efter matchen medan Värmdö ligger på fjärde plats.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

Nästa gång lagen spelar i serien är torsdag 15 januari. Då möter Viggbyholm Tumba i Ishuset 19.45. Värmdö tar sig an Flemingsberg hemma 20.00.

Viggbyholm–Värmdö 5–8 (0–1, 5–3, 0–4)

U18 regional öst fortsättning vår, Hägernäs Ishall

Första perioden: 0–1 (12.34) Edvin Boström (Lucas Asplund, Alexander Borgström).

Andra perioden: 0–2 (23.29) Fabian Spjuth (Elias Ahnfeldt, Lucas Asplund), 1–2 (24.40) Gustaf Junefelt (Edgars Apinis), 2–2 (26.52) Aron Ingves (Vincent Axelsson), 3–2 (28.33) Hugo Lorsell (Anton Roos Olsen), 4–2 (32.04) Anton Roos Olsen, 4–3 (35.32) Charlie Ebberyd (Elias Fält, Victor Svedlund), 5–3 (36.22) Anton Roos Olsen (Theo Funck, Edgars Apinis), 5–4 (38.09) Fabian Spjuth (Elias Ahnfeldt, Victor Svedlund).

Tredje perioden: 5–5 (40.43) Alexander Borgström (Edvin Boström, Alexander Nevala Karlman), 5–6 (52.25) Edvin Boström (Alexander Nevala Karlman, Alexander Borgström), 5–7 (57.42) Edvin Boström (Elias Fält), 5–8 (59.48) Alexander Borgström (David Svedlund, Lucas Asplund).

Nästa match:

Viggbyholm: IFK Tumba IK, borta, 15 januari 19.45

Värmdö: Flemingsbergs IK, hemma, 15 januari 20.00